Neymar dedica emotivo mensaje a Messi antes de su último partido con Argentina

Lionel Messi jugará este martes su último partido con la Selección Nacional de Argentina y, antes de su despedida, Neymar le dedicó un mensaje de agradecimiento por la trayectoria que ambos compartieron como compañeros y rivales. El brasileño destacó lo que el argentino representa para quienes aman el futbol.

A través de redes sociales, Neymar recordó los años en los que coincidió con Messi dentro de la cancha. Ambos fueron compañeros durante su etapa en el Futbol Club Barcelona y posteriormente se enfrentaron en diferentes ocasiones cuando defendieron a sus respectivas selecciones.

El brasileño aprovechó el marco de El Último Tango para reconocer la carrera internacional de Messi y el impacto que ha tenido en el futbol. Su mensaje no se limitó a Argentina, sino que incluyó a los aficionados de todo el mundo que han seguido la trayectoria del delantero.

El mensaje de Neymar a Messi

Neymar señaló que quienes aman el futbol han podido disfrutar de Messi durante todos estos años y le deseó que pudiera disfrutar cada momento de su último encuentro con la camiseta de Argentina. También hizo referencia a los homenajes que recibirá durante esta jornada.

El jugador brasileño remarcó que el agradecimiento por la trayectoria de Messi trasciende a la selección argentina. Desde su perspectiva como aficionado, afirmó que el mundo reconoce lo que el delantero ha hecho por el futbol.

Quien ama el fútbol te aprovechó a lo largo de estos años… Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz.

En el mismo mensaje, el brasileño recordó la experiencia de haber compartido cancha con el argentino y aseguró que Messi tuvo una influencia personal en su relación con el deporte.

No es solo Argentina la que te agradece, el mundo te agradece por todo lo que hiciste por el fútbol. Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y más aún hacer historia a tu lado. GRACIAS Leo Messi

El Último Tango del 10 de Argentina. REUTERS

La etapa que compartieron Messi y Neymar en Barcelona

La relación entre ambos también estuvo marcada por su etapa como compañeros en el Barcelona. Junto a Luis Alberto Suárez Díaz, Messi y Neymar formaron el tridente conocido como MSN, uno de los ataques más importantes que tuvo el conjunto español durante esos años.

Los futbolistas compartieron tres temporadas y, durante ese periodo, el Barcelona superó los 500 goles totales. La producción ofensiva solo del tridente alcanzó más de un centenar de anotaciones en cada una de las campañas que disputaron juntos.

Como grupo, Messi, Neymar y Suárez consiguieron nueve títulos. Entre ellos destacó la UEFA Champions League de 2016, la última conquistada por el Barcelona.