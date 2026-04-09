¿Neymar contra Pumas en Leagues Cup? FC Cincinnati prepara bombazo en la MLS

El futbol de los Estados Unidos prepara un nuevo golpe mediático que sacudirá todo el continente. La MLS busca robarse los reflectores absolutos del próximo mercado de transferencias, y los equipos de la Liga MX miran de reojo esta situación. Si la confirmación de Antoine Griezmann al Orlando City para el mes de julio generó un impacto tremendo, el nuevo objetivo del campeonato estadounidense promete romper la internet. El FC Cincinnati levantó la mano y fijó su mirada en una de las máximas figuras de la última década: Neymar.

Neymar cobrando un tiro de esquina. REUTERS

Este posible fichaje no solo emociona a los aficionados de Ohio, sino que enciende las alarmas de inmediato en México. Para la próxima edición de la Leagues Cup, que arranca en agosto, el cuadro naranja y azul comparte grupo con Pumas, Pachuca y Atlas. Si las negociaciones prosperan, el atacante sudamericano vestiría su nueva camiseta justo a tiempo para medirse ante estas tres instituciones históricas de nuestro país. La posibilidad de ver al exjugador del Barcelona regateando en la cancha frente a los universitarios o los Tuzos resulta un escenario comercial y deportivo fascinante.

EL FC CINCINNATI INICIA GESTIONES POR EL ASTRO BRASILEÑO

De acuerdo con la información que reveló el periodista Tom Bogert, la directiva del conjunto norteamericano ya estableció los primeros contactos con el círculo cercano del jugador. Aunque el comunicador aclaró que estas charlas se encuentran en una fase muy preliminar, el interés existe. La franquicia evalúa minuciosamente las exigencias económicas y deportivas del astro sudamericano.

El periodista Tom Bogert confirmó el interés de Cincinnati por Neymar. Foto: Redes Sociales

La MLS representa hoy un destino sumamente atractivo para las grandes estrellas que buscan menor presión mediática, pero que exigen instalaciones de primer mundo y un nivel competitivo aceptable. Cambiar de aires parece la opción más lógica para el brasileño, quien necesita urgentemente revitalizar su carrera tras una etapa sumamente complicada en su tierra natal.

EL OCASO EN SANTOS Y EL POSIBLE ADIÓS AL MUNDIAL 2026

El regreso del hijo pródigo al Santos de Brasil quedó muy lejos de los cuentos de hadas. La expectativa inicial se transformó rápidamente en frustración total. El ídolo peleó para evitar el descenso en el Brasileirao, mostrando un ritmo que generó fuertes críticas en la prensa local. Esta baja de juego tuvo consecuencias fatales para sus aspiraciones internacionales. Carlo Ancelotti, actual estratega de la Selección de Brasil, lo relegó por completo de sus convocatorias oficiales.

Neymar al finalizar un partido con Santos. REUTERS

Ante la inminente llegada del Mundial 2026, todo indica que el histórico goleador de la Verdeamarela mirará la justa por televisión. Esta dolorosa realidad deportiva empuja al jugador a buscar nuevos horizontes. Un contrato millonario en Estados Unidos y la posibilidad de brillar en torneos como la Leagues Cup frente a rivales de jerarquía como Pumas, suenan como el escenario ideal para disfrutar la recta final de su trayectoria.