Neymar anuncia su 'último baile' con Brasil en el Mundial 2026

Neymar sacudió el panorama del fútbol internacional a días de que ruede el balón. El histórico '10' de la Selección de Brasil confirmó que la Copa Mundial de 2026 representará el cierre definitivo de su trayectoria en la máxima competencia de la FIFA, marcando el final de una era para el balompié amazónico.

El revuelo digital comenzó tras un posteo de la cuenta oficial de la FIFA World Cup, donde compartieron una galería de fotos que repasaba la evolución del atacante desde su debut en el torneo hasta la actualidad, acompañada de la frase: "Lo hemos visto crecer". Sin titubeos, el canterano del Santos encendió las alarmas de la nostalgia al comentar de manera tajante: "El último baile" (The Last Dance).

Neymar ha sido figurado de la Selección de Brasil en los últimos tiempos REUTERS

A sus 34 años de edad, el delantero sabe que está ante una oportunidad de oro, pero también frente a su última llamada para acariciar la gloria eterna. Tras superar duras batallas contra las lesiones en los últimos años, el futbolista ha enfocado sus esfuerzos en una preparación física quirúrgica para comandar el ataque de su país.

Carlo Ancelotti y el plan de Brasil para arropar a 'Ney'

La sorpresiva inclusión del atacante en la lista final de 26 jugadores fue una apuesta personal del director técnico Carlo Ancelotti, quien confía ciegamente en el liderazgo y la jerarquía de su estrella. Pese a arrastrar molestias en el gemelo que complican su presencia en el debut mundialista frente a Marruecos el próximo 13 de junio, el cuerpo técnico lo mantiene como la pieza angular del vestuario.

La misión de la Scratch du Oro es clara: arropar la genialidad de Neymar combinando el peso de figuras consagradas con el desparpajo de la nueva generación, buscando romper la sequía y levantar el ansiado hexacampeonato mundial.