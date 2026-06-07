Newgarden conquista Gateway; Pato O'Ward rescata el Top 11 en St. Louis

La IndyCar desarrolló su novena fecha del calendario en el óvalo en Gateway, St Louis, donde Penske regresó a la victoria con el estadunidense Josef Newgarden quien se alzó con el triunfo tras imponer condiciones estratégicas desde el octavo puesto de salida, conteniendo la presión final del sueco Marcus Ericsson.

Newgarden quedó mejor posicionado en el último reinicio luego de dos interrupciones por lluvia que llevaron a que la carrera se prolongara. Newgarden, Penske, cruzó la meta con una venta de 66 centésimas de segundo del ganador. El podio definitivo lo completó de forma sorpresiva el novato Christian Rasmussen, quien remontó desde el sitio 19 para asegurar el tercer peldaño de la clasificación general.

Por su parte, el piloto mexicano Pato 'Pato' O'Ward tuvo una carrera complicada en la parte media de la parrilla. Al mando de su monoplaza de Arrow McLaren, el regiomontano partió desde el noveno cajón de salida.

O'Ward quedó a 10.8 segundos del vencedor, sumando unidades de cara a la clasificación general del campeonato, aunque en el ritmo de carrera estuvo lejos de lo esperado.

La próxima fecha del calendario se disputará el 21 de junio en Road América, carrera que Alex Palou ganó el año pasado.

Resultado de la carrera de IndyCar en St Louis

Josef Newgarden -- Team Penske -- 260 vueltas

Marcus Ericsson -- Andretti Global -- a 0.6613

Christian Rasmussen -- Ed Carpenter Racing -- a 1.8523

Rinus VeeKay -- Ed Carpenter Racing -- a 3.4347

Scott McLaughlin -- Team Penske -- a 7.2225

Pato O'Ward -- Arrow McLaren -- a 10.8692