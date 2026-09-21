Alivio en Chicago: Caleb Williams evita una lesión de gravedad tras alarmas en los Bears

El mariscal de campo estrella de los Chicago Bears, Caleb Williams, no sufrió una lesión de gravedad en el tendón de la corva de la pierna derecha. Las resonancias magnéticas realizadas este lunes trajeron excelentes noticias para la franquicia, confirmando que, a pesar de las alarmas encendidas tras su doloroso retiro del emparrillado en el carrito de asistencias, el jugador de segundo año conserva posibilidades de tener actividad el próximo lunes por la noche frente a los Filadelfia Eagles.

En una entrevista concedida para la estación radiofónica ESPN 1000, el entrenador en jefe del equipo, Ben Johnson, catalogó la condición física de su pasador franquicia como una evaluación "semana a semana". Aunque el coach externó con cautela que es muy probable que Williams deba perderse algo de tiempo de los emparrillados, también resaltó la estupenda capacidad física del joven mariscal para recuperarse de estos contratiempos con mayor rapidez que el promedio de atletas.

La desafortunada jugada que conmocionó al Soldier Field ocurrió a falta de ocho minutos para el final durante el duelo de la Semana 2, compromiso en el que los Bears cayeron con un apretado marcador de 9-3 frente a los Minnesota Vikings.

Williams sufrió el percance de forma aparatosa al correr sin contacto defensivo directo, quedando tendido de inmediato sobre el césped mojado antes de recibir auxilio del cuerpo médico. Pese a las complicaciones climáticas por la lluvia en ese encuentro, el pasador venía de un debut espectacular en la Semana 1, donde lideró un triunfo de 59-37 ante los Carolina Panthers.

El plan de contingencia con Tyson Bagent

Si la evolución del isquiotibial no le permite llegar al crucial compromiso de la Semana 3, el mariscal suplente Tyson Bagent asumirá el mando de la ofensiva titular. Bagent completó 5 de 9 pases para un total de 54 yardas tras ingresar de emergencia al relevo contra la defensiva de los Vikings.

Los Eagles, que marchan invictos con una marca de 2-0 en el inicio de la temporada regular de la NFL, visitarán la mítica "Ciudad del Viento" buscando prolongar el buen momento de su pasador Jalen Hurts. Por su parte, el cuerpo médico de los Bears evaluará el progreso de Caleb día a día en las instalaciones del club para determinar si estará listo de forma segura para saltar al terreno de juego el próximo lunes por la noche.