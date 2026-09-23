¿Qué es y cómo se juega la Laver Cup? Todo lo que debes saber de este torneo de tenis

En el calendario del tenis profesional, pocos eventos logran romper la lógica individualista del circuito y devolverle protagonismo al sentido de pertenencia. La Laver Cup nació con esa pretensión: reunir a las estrellas del presente en un duelo continental.

El torneo, inspirado en la Ryder Cup del golf, enfrenta al Equipo Europa contra el Equipo Mundo y se ha convertido en una cita de septiembre que combina rivalidad, camaradería y un teatro deportivo distinto al de los Grand Slam.

La idea surgió de Roger Federer, con el apoyo de Jorge Paulo Lemann y Tennis Australia. En lugar de bautizar la competición con el nombre de una figura contemporánea, Federer quiso honrar a Rod Laver, el australiano que ganó el Grand Slam de calendario en 1962 y 1969, único hombre en lograrlo dos veces.

Carlos Alcaraz entrenando para la Laver Cup Instagram

La primera edición se disputó en 2017 en Praga. Desde entonces, salvo la suspensión de 2020 por la pandemia, el evento ha rotado entre sedes europeas y norteamericanas, se integró al calendario de la ATP y acumuló momentos icónicos, como el último partido oficial de Federer junto a Rafael Nadal en Londres 2022.

Europa dominó las primeras ediciones; el Mundo rompió esa hegemonía en 2022, la revalidó en 2023 y volvió a ganar en San Francisco 2025. Con un historial equilibrado y un público fiel, la Laver Cup llegó a 2026 como un clásico joven del tenis de equipos.

¿Cómo se juega la Laver Cup?

Cada bando convoca a seis tenistas. Los tres mejores clasificados de Europa y del resto del mundo, según el ranking ATP posterior a Roland Garros, reciben invitación automática; el capitán completa el cupo con tres elecciones.

Durante tres días (viernes, sábado y domingo) se programan hasta doce partidos: nueve individuales y tres dobles. Los encuentros se disputan al mejor de tres sets, con scoring tradicional; si hay split, el tercero se resuelve en un match tie-break a diez puntos.

La clave está en el valor de cada victoria. El viernes cada partido vale un punto; el sábado, dos; el domingo, tres. Hay 24 puntos en juego y el primer equipo que llega a 13 se lleva el trofeo. Este sistema impide que un conjunto se consagre antes del último día.

Si tras los doce partidos el marcador queda 12-12, se juega un dobles decisivo a un set. No hay dead rubbers: cuando un equipo alcanza 13 puntos, se detiene la competición. Todos los jugadores deben disputar al menos un individual en los dos primeros días y no más de dos en todo el fin de semana; al menos cuatro integrantes de cada equipo participan en dobles.

Los jugadores de la edición 2026 de la Laver Cup

Equipo Europa (capitán: Yannick Noah)

Alexander Zverev — número 2

Alexander Zverev — número 2 Carlos Alcaraz — número 3

Flavio Cobolli — número 7

Rafael Jódar — número 14

Jakub Menšík — número 15

Casper Ruud — número 17

Equipo Mundo (capitán: Andre Agassi)