Luz verde para Minnesota Vikings: Kyler Murray supera el protocolo de conmociones y será titular

El quarterback estelar de los Minnesota Vikings, Kyler Murray, recibió el alta médica tras superar con éxito el estricto protocolo de conmociones cerebrales de la NFL. Con esta resolución de los especialistas, el pasador regresará a los controles titulares de la franquicia purpurada para afrontar el atractivo encuentro de la Semana 3 ante los Tampa Bay Buccaneers. El entrenador en jefe, Kevin O'Connell, confirmó la esperada noticia este lunes durante su conferencia de prensa, ratificando el retorno definitivo de su mariscal de campo de cara al próximo compromiso.

Murray, de 29 años, se vio obligado a perderse el partido completo de la Semana 2 y gran parte del duelo inaugural de la temporada regular debido a un traumático impacto en la zona de la cabeza sufrido durante el primer cuarto del choque contra los Green Bay Packers.

El desafortunado incidente se suscitó el pasado 13 de septiembre, cuando apenas transcurrían 11 jugadas de su debut oficial con el uniforme de Minnesota. Un impacto directo por parte del profundo de los Packers, Javon Bullard, le provocó la conmoción inmediata que lo marginó de los emparrillados y lo mantuvo bajo un monitoreo médico estricto durante toda la semana pasada. Hasta antes de verse forzado a abandonar aquel encuentro en el U.S. Bank Stadium, Murray apenas registraba tres pases completos de cinco intentos para 18 yardas totales y una costosa intercepción.

El sólido relevo de Carson Wentz los últimos dos partidos

Durante su ausencia médica, el experimentado mariscal de campo veterano Carson Wentz asumió los controles tácticos de la ofensiva con notable solvencia, guiando a los Vikings a mantener un inicio de campaña perfecto con una marca invicta de 2-0.

Wentz firmó una destacada actuación en su primer relevo de emergencia ante Green Bay al lanzar tres pases de anotación en la victoria. Posteriormente, comandó un ajustado y rústico duelo defensivo bajo la lluvia en el Soldier Field, donde la escuadra de Minnesota se impuso con un frío marcador de 9-3 a los Chicago Bears. En la sumatoria de ambos duelos, Wentz acumuló 276 yardas por aire, completando 23 de 39 envíos, tolerando seis capturas por parte de las líneas frontales y, lo más determinante para la causa ganadora del equipo, sin registrar entregas de balón en su contabilidad.

De cara al compromiso del próximo domingo en Florida, Murray encabezará una ofensiva que buscará explotar las severas vulnerabilidades de los Buccaneers, conjunto que llega golpeado tras sufrir caídas consecutivas frente a los Cincinnati Bengals y los Cleveland Browns. El pasador, quien se incorporó a las filas de Minnesota como agente libre este año tras su ciclo con los Arizona Cardinals, respaldará su juego dinámico en el aporte terrestre del corredor estrella Aaron Jones, quien viene de conseguir 105 yardas por la vía terrestre en el último triunfo del equipo.