¿Canelo vs. Mbilli podría cambiar Riad por Las Vegas?

Saúl “Canelo” Álvarez podría enfrentar a Christian Mbilli en una nueva sede debido a la situación geopolítica que atraviesa Medio Oriente. La pelea está programada para el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, pero un reporte de ESPN señala que el enfrentamiento podría ser reprogramado.

El combate marcará el regreso del mexicano al ring después de más de un año de su derrota ante el estadounidense Terence Crawford. Aquella pelea se disputó el 12 de octubre de 2025 y terminó con Crawford como campeón de los cuatro organismos que reconocían al monarca de los supermedianos: Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo.

Tras el retiro profesional de Crawford, el Consejo Mundial de Boxeo elevó a Mbilli de campeón interino a campeón absoluto de los supermedianos. Por este motivo, el enfrentamiento contra Álvarez está contemplado como una pelea por el título mundial de la categoría.

Saúl "Canelo" Álvarez se prepara para enfrentar a Christian Mbilli Instagram: @canelo

Las Vegas aparece como posible sede para Canelo vs. Mbilli

De acuerdo con el reporte, la situación en Medio Oriente podría llevar a los organizadores a modificar la sede del combate. La T-Mobile Arena de Las Vegas aparece como una alternativa para albergar la pelea.

En ese escenario, la función se realizaría el sábado 21 de noviembre, tres semanas después de la fecha originalmente establecida. Hasta el momento no existe una confirmación ni un posicionamiento oficial de los organizadores sobre un cambio de sede o de fecha.

La pelea fue programada en Riad como parte del acuerdo que Canelo Álvarez mantiene para participar en una serie de combates durante la Riyadh Season, conjunto de eventos organizado por la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita.

El posible cambio todavía depende de una determinación de los organizadores, por lo que el combate permanece contemplado originalmente para el 31 de octubre en Arabia Saudita.

¿Quiénes estarían en la cartelera de Canelo vs. Mbilli?

La cartelera que acompañará al enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli todavía no ha sido presentada oficialmente. Sin embargo, el reporte de ESPN señala dos combates que formarían parte de la función.

Jaime Munguía enfrentaría al también mexicano Keiber González, mientras que Rafael “Divino” Espinoza tendría como rival a Lorenzo Parra. Estos enfrentamientos formarían parte de una función denominada “México vs. The World”.

Los combates mencionados todavía requieren confirmación oficial por parte de los organizadores. Por ahora, la pelea principal mantiene como fecha prevista el 31 de octubre y como sede Riad, mientras permanece abierta la posibilidad de trasladarla a Las Vegas el 21 de noviembre.