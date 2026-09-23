Rechazo en la F1 a la carrera Sprint en Mónaco: Pilotos critican el calendario 2027

Lewis Hamilton, Max Verstappen y Lando Norris, mostraron su descontento este miércoles durante la rueda de prensa del Gran Premio de Azerbaiyán, esto, por la presentación del nuevo calendario de la temporada 2027 de la Fórmula 1, que incluye 10 carreras Sprint, donde una de ellas se dará durante el fin de semana del GP de Mónaco.

Por si fuera poco, el descontento entre los pilotos aumentó. Las constantes críticas al nuevo reglamento técnico de 2026 parecen no tener fin y ahora se suma un nuevo motivo de controversia: el formato sprint que se plantea para Mónaco.

Para mí no tiene sentido… Es un lugar precioso y un circuito increíble para pilotar, pero la carrera es tan aburrida como puede serlo. No sé cuál sea la solución pero la carrera Sprint no es la respuesta”, mencionó Lewis Hamilton.

Y es que, a pesar de la tradición que mantiene dentro del calendario, el GP de Mónaco ha sido criticado al ser percibido como poco atractivo para el público. Las razones son simples: el circuito es estrecho y, desde comienzos de siglo, el tamaño de los monoplazas ha dificultado considerablemente los adelantamientos.

Esto es algo que reafirma el actual campeón del mundo, Lando Norris, quien a pesar de no criticar directamente el formato, sí aseveró que Mónaco no es el lugar adecuado.

“Hay lugares mejores donde disputar las carreras, circuitos en los que realmente se pueden ver adelantamientos”.

El circuito de Mónaco ahora tendrá dos carreras en el 2027 Pirelli Motorsport

A diferencia del británico, Max Verstappen sí fue tajante al opinar que no es de su agrado modificar los fines de semana de carrera para involucrar más carreras de formato corto.

Personalmente no soy partidario de las carreras Sprint; aunque entiendo los motivos. Aportan más acciones durante el fin de semana. Pero para mí el Gran Premio sigue siendo el objetivo principal”.

En la Fórmula 1, cada día más pilotos cuestionan el rumbo técnico de la categoría. La crítica ya no solo se centra en el hecho de haber eliminado la distribución 70-30 entre la combustión interna y el reparto eléctrico; o incluso haber eliminado el MGU que transformaba la energía cinética durante las frenadas en energía almacenada para usarse como potencia extra, o la eliminación del DRS para dar entrada a la aerodinámica activa.

Las grandes modificaciones ya no solo se limitan a la parte técnica; ahora también ponen bajo la lupa a circuitos históricos y de gran tradición, como Mónaco.