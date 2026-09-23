Video: Jonathan Orozco revela haberse negado a jugar con Xolos por falta de pago

Han pasado tres años desde que Jonathan Orozco dejó de portar la casa de los Xolos de Tijuana, sin embargo, el portero recordó que tuvo que advertirle al Presidente del equipo, Jorgealberto Hank que no jugaría un partido de preparación e incluso no presentaría a entrenar si no le depositaban el pago correspondiente a su quincena.

Orozco llegó al Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente para el Torneo de Apertura 2020, procedente de Santos Laguna, cuando el equipo era dirigido por el argentino Pablo Guede.

Yo le dije (a Jorgealberto Hank), día que no me pagues, día que no entreno. Porque me habían dicho que de repente se tardaba en pagar. Y me pasó en la pretemporada”, mencionó el también ex portero de Rayados de Monterrey.

Según reveló en el Podcast Crónicas de Pandi, el primer dirigente al que Orozco le avisó que no se presentaría al juego amistoso que tenían planeado ante Dorados de Sinaloa en Mazatlán fue el entonces entrenador.

"Na más pa que sepas, mañana no voy a jugar. No voy a jugar, no me han depositado y yo le dije que si no me depositaban no iba a entrenar. Como que este guey (Pablo Guede) le habló a Jorge y me llamó Jorge, ¿Cómo que no vas a jugar? Tú y yo quedamos, que yo no quería estar batallando con temas de pagos, porque eso no está bien, yo tengo un contrato y en el contrato dice que tú me pagas los días 30, no el día primero. Y al menos en Santos y Monterrey te pagaban (puntual). (En Xolos) a veces les deben hasta dos meses, le dije yo no voy a pasar por esas mamadas”, recordó el arquero.

Aparentemente, Jonathan logró resolver dicho problema porque se mantuvo jugando para el cuadro fronterizo hasta el 2023.

“Entonces entró tín, tín, tín, como que fueron al Oxxo a depositarme en la madrugada de a mil 500 (pesos), como que fueron con el pinche bonche para llegarme. Y ya en la mañana, no pues ya, no, pues no ha quedado completo”, recordó.

Sólo lloré dos veces en el futbol, una de ellas gracias al "Piojo" Herrera

Otra de las anécdotas que compartió el arquero también conocido como Spider-Man, fue que únicamente derramó lágrimas en dos ocasiones en sus casi 18 años como jugador profesional.

Jonathan Orozco debutó con Rayados de Monterrey donde fue dirigido por el "Piojo" Herrera Mexsport

"Yo solamente he llorado dos veces en el futbol profesional, una fue cuando me cagoteó Miguel Herrera, en un partido contra Morelia, perdimos 1-0 con dos hombres de más y me mete el Piti (Héctor) Altamirano gol a mi poste. Llegamos al vestidor y me dijo hasta de lo que me iba a morir, y pues yo aoenas empezaba, tenía 19 años, pero eso también me curtió para el caracter y obviamente me puse a llorar enfrente de todos en el vestidor".

La siguiente ocasión que Orozco volvió a llorar por futbol fue cuando salió Campeón con Santos Laguna en el torneo de Clausura 2018.