Nery Castillo asistió al debut de Armando González en la Europa League

En algún momento Nery Castillo vivió algo similar con el Olympiacos. Pero hoy como ex jugador, el mexicano asistió a ver a su paisano, Armando González debutar en la UEFA Europa League, partido en el que la “Hormiga” marcó el 1-1 parcial.

Nery vistió la playera del Olympiacos durante 7 temporadas desde el año 2000. Ahora, con sólo tres semanas en Grecia, llegó la oportunidad para el ex delantero de las Chivas del Guadalajara, Armando González.

“Estoy contento de estar acá en el estadio, de venir a ver el partido y vamos a ver si se gana hoy”, expresó el nacido en San Luis Potosí.

¿Cómo ves a Armando González ahora en el Olympiacos? Preguntó el reportero de Televisión Azteca al también ex seleccionado nacional.

Contento de que esté acá, espero que hoy convierta y que el equipo gane. (Armando) tiene que estar tranquilo, disfrutar, tratar de día a día trabajar y las cosas van a ir saliendo. Seguramente ya te diste cuenta del cariño de la gente del Olympiacos así que poco a poco él también tendrá eso y sentirá el cariño de la gente” mencionó.

Armando González se estrenó como goleador de la Europa League. El delantero mexicano del Olympiacos de Grecia marcó durante el primer tiempo del enfrentamiento ante el club polaco Jagiellonia Białystok. El tanto del ex de las Chivas sirvió para la igualada parcial del conjunto griego ante su gente en el Estadio Georgios Karaiskakis.