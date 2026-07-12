¡Negociazo para Cruz Azul! Giakoumakis ficha por el Al Ain

Un problema serio que tenía Cruz Azul era con Giorgos Giakoumakis. El delantero griego no entró en planes con el PAOK después de su préstamo y el club celeste debía de encontrarle un destino.

Es una realidad que Giakoumakis llegó a La Noria con la promesa de ser ese delantero de goles, sin embargo, una mala adaptación a México y lesiones, dejaron en evidencia que, una vez más, el equipo se equivocó.

Aunque los planetas se alinearon rápidamente para La Máquina con el griego y hoy, ya fue presentado con su nuevo equipo.

Giakoumakos en su presentación con el Al Ain Instagram

Giakoumakis ficha por el Al Ain de Arabia

Giorgos Giakoumakis fue anunciado oficialmente como refuerzo del Al Ain de los Emiratos Árabes Unidos. El actual campeón de la liga local emitió un comunicado confirmando el acuerdo preliminar con la Máquina.

Giakoumakis, tras su paso por PAOK, llega como un delantero probado en ligas competitivas como la MLS, la Premier escocesa y la liga griega.

El contrato firmado es por dos años. Esta duración ofrece estabilidad al jugador mientras permite al Al Ain evaluar su rendimiento en el corto plazo. La operación se cerró por alrededor de 6 millones de dólares netos para Cruz Azul.

Cruz Azul guarda un porcentaje del pase de Giakoumakis

Cruz Azul no vendió el 100% de los derechos del jugador, sino que transfirió el 50% de su carta al Al Ain, manteniendo una participación inteligente en el futuro del griego.

Además, la directiva cementera negoció un 10% de sell-on (porcentaje de una futura transferencia), lo que significa que la Máquina recibirá un porcentaje del valor de cualquier venta posterior de Giakoumakis a otro club.

Esta cláusula representa un “candado inteligente” que podría generar ingresos adicionales si el delantero mantiene su nivel y es transferido a un equipo de mayor envergadura.

Con esta estructura, la operación no solo deja ganancias inmediatas al Azul, sino también un potencial económico en el mediano plazo.