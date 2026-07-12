Laporta lanza ultimátum por Julián Álvarez: "No vamos a bailar la música de nadie"

El futuro de Julián Álvarez continúa siendo uno de los temas que más atención generan en el mercado de fichajes. Ahora fue Joan Laporta, presidente del Barcelona, quien envió un mensaje contundente sobre las negociaciones con el Atlético de Madrid por el delantero argentino.

Durante su llegada a Dallas para presenciar la Semifinal entre Francia y España del Mundial 2026, el dirigente blaugrana dejó claro que el Barcelona no aceptará condiciones impuestas por otros clubes y que la oferta presentada por el atacante no permanecerá vigente de forma indefinida.

Laporta advierte al Atlético de Madrid

Laporta reveló que el Barcelona ya realizó la oferta solicitada por el cuerpo técnico y la dirección deportiva, aunque advirtió que el club establecerá un límite para esperar una respuesta.

No vamos a estar bailando la música de nadie. Aquí el ritmo lo marcamos nosotros. Hemos hecho una oferta, pero no es una oferta sine die, no es una oferta infinita. Veremos hasta cuándo se mantiene vigente. Ya hemos hecho la voluntad de fichar al jugador que nos ha pedido el entrenador y la dirección técnica. Nos gusta mucho y creo que es un grandísimo jugador", declaró.

El presidente culé también explicó que existió una confusión respecto a la propuesta económica presentada al Atlético de Madrid, situación que aseguró haber aclarado directamente con Miguel Ángel Gil Marín. Sin embargo, reconoció que desde entonces las negociaciones permanecen sin avances.

Entiendo que tenemos muy buena relación con ellos. Hubo una confusión en cuanto a la oferta que hicimos y se lo aclaré. Nosotros no hemos presionado más. Solo dije que, a partir del momento en el que tengan alternativa, esta oferta estaba vigente. Y se quedó ahí. No ha evolucionado más allá, de momento", afirmó.

Barcelona mantiene el interés por Julián Álvarez

Laporta reiteró que Julián Álvarez sigue siendo una prioridad para el Barcelona, ya que es un futbolista que cuenta con el respaldo del entrenador y de la dirección deportiva. No obstante, dejó claro que el club no realizará un esfuerzo económico ilimitado para cerrar la operación.

Además, el mandatario blaugrana confirmó la incorporación de Karim Adeyemi, aseguró la continuidad de Raphinha y destacó que Ferran Torres sigue siendo una pieza importante dentro del proyecto deportivo del club.