¡Rompecabezas celeste! Giakoumakis no se arregla en Grecia y es un problema para Cruz Azul

Reportes desde Europa confirman que el delantero griego, Giorgos Giakoumakis, no continuará en las filas del PAOK de Salónica luego de que la directiva de Cruz Azul y el club helénico no lograran alcanzar un acuerdo económico definitivo para la compra de su carta.

Con la opción de compra completamente caída, el préstamo del atacante en el Viejo Continente ha llegado a su fin. Bajo las condiciones contractuales, el jugador está obligado a reportar en México con la escuadra cementera en las próximas semanas. Sin embargo, la realidad es que el europeo no figura en la planeación deportiva para el Apertura 2026.

La Noria está cerrada para el griego

El retorno de Giakoumakis a las instalaciones de La Noria luce como una opción sumamente lejana. El quiebre entre ambas partes es total y en el entorno celeste no tienen la más mínima intención de reincorporarlo a los entrenamientos del primer equipo.

La prioridad número uno tanto del futbolista como de su representante es agotar todas las opciones posibles para mantenerse en el futbol de Europa. Su agente ya trabaja a marchas forzadas contrarreloj buscando acomodarlo a través de una nueva cesión o mediante una venta definitiva que le permita seguir compitiendo en el Viejo Continente.

Con este escenario, Cruz Azul se encuentra atado de manos al no poder desprenderse de manera total de un futbolista extranjero que aportó muy poco durante su paso por la Liga MX y que ahora representa un auténtico dolor de cabeza administrativo para la directiva.