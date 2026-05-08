Seleccionado mexicano se queda sin trabajo: Alek Thomas es liberado por Diamonbacks en plena crisis

Hace apenas unos días, Alek Thomas sonreía en el diamante de la Ciudad de México. Había cumplido un sueño. Vestido con los colores de los Diamondbacks, saltó al campo del Estadio Alfredo Harp Helú con la bandera mexicana sobre los hombros y conectó un jonrón que encendió a la grada durante la MLB Mexico City Series 2026 ante los Padres.

Toda esa alegría quedó atrás cuando este viernes El jardinero de la Selección Mexicana de Beisbol fue puesto en asignación, un movimiento que lo deja fuera del roster y a la espera de encontrar nuevo equipo en los próximos días.

La decisión llega en medio de una reconfiguración de la plantilla tras una racha adversa. Arizona acumulaba 11 derrotas en sus últimos 15 juegos y un registro de 17-19 al iniciar la jornada del viernes.

Baja producción ofensiva

Thomas, de 26 años, participó en 28 juegos esta temporada y registró promedio de bateo de .181 con 2 jonrones en 100 apariciones al plato. A lo largo de 5 campañas con el club, su velocidad y defensa en el jardín central marcaron diferencia, pero su producción ofensiva se mantuvo irregular. Su promedio de por vida es de .230 con porcentaje de embasado de .273.

En el mismo movimiento, el equipo ascendió a su principal prospecto, el jardinero Ryan Waldschmidt, de 23 años, procedente de Triple-A Reno. El novato bateaba para .289 con 3 cuadrangulares, 22 carreras impulsadas y un OPS de .877.

La designación abre un periodo en el que Thomas puede ser reclamado por otra organización o negociado. Si no ocurre, deberá regresar al sistema de ligas menores.

Alek Thomas posa junto a su padre Allen Thomas antes del duelo entre México y Brasil en el Clásico Mundial de Beisbol. Cortesía: MLB México

Pilar de la novena tricolor

A nivel internacional, Thomas ha sido parte de la Selección de México en dos Clásicos Mundiales. En 2023 fue una de las figuras del equipo que alcanzó el tercer lugar.

Thomas también dejó momentos relevantes con Arizona, especialmente en la postemporada de 2023, cuando conectó cuatro jonrones, incluido uno de dos carreras que empató el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante Philadelphia Phillies.

Ahora, su futuro inmediato queda abierto, en espera de una nueva oportunidad en otra organización.