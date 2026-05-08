VIDEO: Mezian Soares, 16 años: gol a los 11 segundos de debutar y mandar al Lens a la Champions

En el futbol hay debuts y hay apariciones. Los primeros ocurren en cualquier partido. Las segundas solo ocurren una vez en la vida, y cuando llegan así: once segundos, un balón, una red, no hace falta escribir mucho más. El viernes por la noche, en el Estadio Bollaert-Delélis de Lens, un chico de 16 años que ni siquiera lleva su apellido en la espalda convirtió su primera acción en la Ligue 1 en uno de los debuts más vertiginosos que ha visto el futbol mundial.

Su nombre es Mezian Mesloub Soares. Nació el 8 de noviembre de 2009 en Martigues, Francia, tiene nacionalidades francesa y portuguesa, y milita como mediocampista en las categorías formativas del RC Lens desde 2018. La playera que vistió en su debut no tenía su nombre por encima del número cuatro.

Su padre, Walid Mesloub, exfutbolista argelino con pasado en el propio Lens, estaba en las tribunas de Bollaert-Delélis para ver los primeros minutos de su hijo en la primera división. Las cámaras lo encontraron ahí, inmóvil, con la cara de quien acaba de ver algo que no esperaba ver tan pronto.

Mezian había sido convocado por primera vez al grupo de Pierre Sage para recibir al Nantes, con el Lens necesitando ganar para sellar su clasificación directa a la Champions League la próxima temporada. Entró al campo en el minuto 79, con el marcador en cero y el Nantes aún con vida, peleando por no descender oficialmente a la Ligue 2.

Once segundos después, el partido estaba decidido. Con su primer balón, Mezian controló y disparó cruzado con la zurda, un remate que atravesó a Anthony Lopes y se metió en la red para abrir el marcador. La acción, un primer control seguido de un disparo imparable al palo corto, no tuvo tiempo de generar dudas: fue instinto puro de alguien que lleva años esperando ese momento sin saber que iba a llegar así.

El 1-0 final le dio al Lens la victoria sobre el Nantes, selló la clasificación directa del club a la Champions League y consumó el descenso del Nantes. Todo con la firma de un chico que entró al campo con una playera sin su apellido, tocó el balón una sola vez y no falló.

Su padre, que lo vio todo desde la tribuna con los ojos abiertos, tardó varios segundos en reaccionar. Mezian, en cambio, no tardó ni once.