Necaxa Femenil se queda sin técnico tras un Apertura 2026 complicado

Necaxa Femenil terminó la fase regular del Apertura 2026 con un cambio en su dirección técnica. Después de concluir su participación en el torneo, el club anunció la salida de Hugo Sánchez Gutiérrez, quien estuvo al frente de las Centellas durante la serie.

La decisión llega luego de un semestre complicado para el conjunto de Aguascalientes, que no consiguió encontrar regularidad en la Liga MX Femenil y finalizó entre los últimos lugares de la clasificación. A través de sus redes sociales, la institución dio a conocer que el entrenador dejará el cargo.

Un torneo de resultados adversos para las Centellas

El balance de Necaxa en el Apertura 2026 fue de un empate y 13 derrotas, sin registrar una sola victoria. Con apenas un punto, las Centellas tuvieron dificultades para competir ante sus rivales y también sufrieron marcadores amplios durante el campeonato.

Entre sus resultados más complicados estuvieron las derrotas ante Rayadas por 10-0, Chivas por 7-0 y América por 7-0. Estos marcadores reflejaron las dificultades defensivas que acompañaron al equipo durante el torneo.

La campaña representó otro semestre complicado para la institución, que no consiguió acercarse a los puestos de clasificación y terminó sin opciones de avanzar a la Liguilla.

Hugo Sánchez cierra su etapa con el Necaxa Femenil

Hugo Sánchez Gutiérrez llegó al banquillo de las Centellas para el Apertura 2026, luego de trabajar dentro de las fuerzas básicas del club desde 2023. Antes de asumir la dirección técnica del primer equipo, se desempeñó como auxiliar en las categorías Sub-19 y Sub-23, además de dirigir equipos juveniles.

Su nombramiento representó una apuesta por la continuidad del trabajo interno de Necaxa; sin embargo, el equipo no consiguió los resultados esperados durante el torneo. Tras el cierre de la fase regular, el club informó que el entrenador concluye la etapa con el conjunto.

El equipo femenil comenzó la planeación del siguiente torneo tras concluir su participación en el Apertura 2026; las jugadoras entraron en un periodo de descanso antes de volver a los entrenamientos de pretemporada.

Hasta el momento, Necaxa no ha dado a conocer quién ocupará el banquillo para el siguiente certamen, pero durante este receso del club, la directiva analizará el desempeño del equipo y definirá los ajustes necesarios para el próximo semestre.