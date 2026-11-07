Geyse Ferreira conquista el título de goleo del Apertura 2026 y dedica emotivo mensaje

Geyse Ferreira se convirtió en campeona de goleo del Apertura 2026 de la Liga Femenil con 21 anotaciones y contribuyó a que el América asegurara su clasificación a la liguilla. La brasileña también encabezó la estadística de asistencias, con siete pases para gol.

La delantera de las Águilas terminó a un tanto de igualar la marca de 22 goles establecida por Charlyn Corral como récord de anotaciones en un torneo regular. Sin embargo, Ferreira consiguió su registro bajo el nuevo formato de la competencia, que redujo la fase regular a 14 jornadas.

Su rendimiento también quedó reflejado en una racha goleadora sin precedentes en el futbol femenil mexicano. La brasileña marcó al menos una vez en 13 de las 14 fechas del campeonato y estableció el récord de más jornadas consecutivas con anotaciones.

Geyse reconoce el trabajo colectivo del América

Después de conseguir el reconocimiento individual, Ferreira publicó un mensaje en sus redes sociales para agradecer el respaldo de sus compañeras y del cuerpo técnico durante la temporada. La atacante destacó que su producción frente al arco fue resultado del trabajo realizado por todo el equipo.

Mi agradecimiento a todas mis compañeras de equipo y a todo el cuerpo técnico. Cada gol lleva un poquito de cada uno de ustedes, del trabajo diario, la dedicación, la confianza y el esfuerzo colectivo”, expresó.

La brasileña insistió en que el campeonato de goleo no representa únicamente un logro personal, sino el resultado de la participación de todas las personas involucradas en el conjunto azulcrema.

Nada se consigue sola, y estoy muy agradecida de tenerlos a mi lado en este camino. Cada logro es de todos. ¡Gracias por ser parte de cada momento!”, agregó.

Sus goles y asistencias impulsaron la ofensiva azulcrema

La aportación de Ferreira no se limitó a las anotaciones. Con siete asistencias, también terminó como la futbolista con más pases para gol del Apertura 2026, por lo que acumuló 28 contribuciones directas en la ofensiva americanista.

Esa cifra representó una parte importante de la producción colectiva del equipo, que convirtió 63 goles durante la fase regular. La brasileña participó directamente en casi la mitad de esas anotaciones, al sumar sus tantos y asistencias.

Su regularidad también se reflejó en la actividad que tuvo durante el campeonato. Fue titular en las 14 jornadas y acumuló mil 143 minutos de juego, con participación constante en el ataque del América.

Con el reconocimiento individual asegurado y la fase regular concluida, Ferreira tendrá ahora el desafío de trasladar su producción ofensiva a la liguilla.