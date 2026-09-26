Ante Necaxa, Carlos Álvarez podría vivir su primera titularidad con América

Carlos Álvarez debutó con América durante el Clásico Nacional frente a Chivas, sin embargo, este fin de semana ante Necaxa podría vivir su primera titularidad con el conjunto azulcrema.

Las Águilas de Guillermo Almada sufrirán diversas bajas para este compromiso correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026, por lo que el duelo en el Estadio Victoria podría brindarle oportunidad a jugadores como el mediocampista español.

Israel Reyes, Isaías Violante, Brian Rodríguez y Óscar Perea son los jugadores que -por convocatoria con sus países- no estarán disponibles para este partido en el que necesitan sumar 3 puntos para mantenerse en la contienda por la cima de la tabla de posiciones con Toluca (1º) y Chivas (2º).

El sector ofensivo es el que contará con mayor cantidad de modificaciones para el estratega uruguayo que vive su primer torneo al frente de la escuadra de Coapa, por lo que Carlos Álvarez, Alejandro Zendejas y Raphael Veiga se perfilan a ser quienes comanden el eje del ataque ante los Hidrorayos.

Miguel Borja podría sentar a Henry Martin

Anotando sus primeros goles con América al entrar de cambio ante Cruz Azul y Chivas, el momento del delantero colombiano podría generar que Henry Martin abandone la titularidad para esta Jornada 10 del Apertura 2026, cediendo la estafeta y la capitanía a Alejandro Zendejas o Rodolfo Cota.

Miguel Borja anota por segundo Clásico consecutivo dentro del Apertura 2026: Cruz Azul y Chivas. Mexsport

Además de su posible inclusión como referente de los goles para América, los defensores Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo también podrían vivir su primera convocatoria con las Águilas, peleando por la titularidad ante Ramón Juárez, Emilio Lara y Miguel Vázquez, quienes fueron los referentes en la zona baja ante Chivas en el pasado Clásico Nacional.

El compromiso entre América y Necaxa se llevará a cabo este domingo 27 de septiembre en la cancha del Estadio Victoria, mismo que únicamente se podría sintonizar a través de plataformas de streaming.

BFG