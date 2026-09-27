Muere PAC (Benjamin Satterley), estrella de AEW y exluchador de WWE, a los 40 años

El mundo de la lucha libre profesional se viste de luto. Benjamin Satterley, conocido mundialmente en el cuadrilátero como PAC y por su paso en WWE como Neville, falleció a los 40 años de edad, según confirmó All Elite Wrestling (AEW) a través de sus canales oficiales.

La empresa estadounidense emitió un comunicado oficial acompañado de una imagen en memoria del gladiador británico, expresando su profundo pesar por la partida del luchador originario de Newcastle upon Tyne, Inglaterra.

Apenas el día de ayer, sábado 26 de septiembre, Satterley se presentó en la última función de AEW en el evento pago por evento All Out, disputando un combate por el Campeonato Nacional de AEW ante Andrade El Ídolo en la lucha de apertura de la velada.

¿De qué murió PAC (Benjamin Satterley)?

En el mensaje difundido en sus redes sociales, All Elite Wrestling destacó la brillante trayectoria que Satterley construyó desde sus inicios en los encordados en el año 2004, destacando su estilo aéreo y habilidad dentro del ring.

"All Elite Wrestling se entristece al anunciar el fallecimiento de Benjamin Satterley, también conocido como Pac. Nativo de Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Satterley comenzó su carrera en la lucha libre en 2004 y llegó a presentarse en organizaciones de todo el mundo, cautivando a los fanáticos con innovadores movimientos aéreos e increíble habilidad en el ring. Pac firmó con All Elite Wrestling en 2019, ostentó múltiples campeonatos de AEW y compitió en algunos de los combates más memorables en la historia de la empresa. Nuestras condolencias van dirigidas a la familia, amigos y fanáticos de Satterley", compartió la compañía en su comunicado oficial.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las causas de su fallecimiento.La trayectoria de una figura internacional

¿Quién era PAC (Benjamin Satterley), el luchador británico que brilló en AEW y WWE?

Nacido en 1986, Benjamin Satterley logró consolidarse como uno de los luchadores más destacados e influyentes de la era moderna por su espectacularidad en los combates y su maniobra final, el Black Arrow.

Durante su etapa en WWE bajo el nombre de Adrian Neville, conquistó el Campeonato de NXT y en dos ocasiones el Campeonato de Peso Crucero. Tras su salida de la empresa de la familia McMahon, continuó su legado en el circuito independiente y en la empresa japonesa Dragon Gate, antes de convertirse en una de las contrataciones estelares de AEW en 2019. En All Elite Wrestling hizo historia como el primer Campeón All-Atlantic y fue Campeón Mundial de Tercias junto a los mexicanos Penta El Zero M y Rey Fénix en la facción Death Triangle.