La NBA acelera su expansión en Europa con un ambicioso proyecto financiero de casi 11,000 millones de dólares para construir y modernizar pabellones de baloncesto, así como desarrollar distritos comerciales y de entretenimiento alrededor de ellos.

La iniciativa, anunciada este miércoles 25 de noviembre, contempla movilizar al menos 10,000 millones de euros y representa un paso estratégico para consolidar la nueva competición que la liga estadounidense prepara junto a la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

El proyecto contará con el respaldo de importantes firmas financieras internacionales, que buscarán asociarse con clubes, propietarios y desarrolladores locales para impulsar instalaciones deportivas de última generación.

Apollo, Blackstone y J.P. Morgan respaldan el proyecto de NBA Europe

Entre las compañías que forman parte del grupo de inversionistas figuran Apollo Sports Capital, Ares Management, Arctos —negocio de KKR—, Blackstone, HPS Investment Partners, J.P. Morgan, Sixth Street y Stonepeak.

El objetivo es proporcionar a los futuros clubes y grupos propietarios acceso a financiamiento de largo plazo y a la experiencia operativa de la NBA para desarrollar nuevos recintos o renovar instalaciones existentes.

Los proyectos también podrían contemplar espacios de uso mixto, con viviendas, oficinas, restaurantes, comercios y áreas públicas. La intención es que los pabellones funcionen como centros de actividad durante todo el año y no solamente como escenarios para partidos de baloncesto.

La NBA aclaró que continuará las conversaciones con inversionistas y desarrolladores mientras termina de estructurar la iniciativa. Por tanto, los 10,000 millones de euros representan una meta de financiamiento y no una inversión directa ya desembolsada por la liga.

El comisionado Adam Silver tiene claro el plan de expansión de la NBA en el Viejo Continente. Reuters

Adam Silver busca transformar el baloncesto europeo a partir de 2027

El comisionado Adam Silver destacó que las instalaciones modernas pueden transformar tanto a los equipos como a las comunidades que los rodean. También señaló que el propósito es respetar las tradiciones del baloncesto europeo y, al mismo tiempo, elevar la experiencia de los aficionados y atraer más eventos internacionales.

La iniciativa respalda el proyecto de NBA Europe, una competición que la NBA y la FIBA pretenden poner en marcha en 2027, con un formato proyectado de 16 equipos: 12 plazas permanentes y cuatro de clasificación deportiva.

La NBA busca abrirse paso frente a la Euroliga

La expansión también representa un desafío para la estructura actual del baloncesto continental. Los clubes propietarios de la Euroliga rechazaron una propuesta de integración con la NBA al considerar insuficientes las condiciones planteadas.

Pese a las diferencias, la NBA y la FIBA mantienen su proyecto. La infraestructura y el respaldo financiero serán dos de sus principales argumentos para atraer organizaciones deportivas y consolidar una nueva alternativa en el mercado europeo.