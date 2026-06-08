¡Milagro médico en la MLB! El ‘pinchazo’ de 1.9 mm que resucita a Skubal para lanzar en solo 15 días

Una tecnología de artroscopia ultramínima fabricada por la compañía Arthrex está transformando por completo los tiempos de recuperación en el deporte profesional de élite. El revolucionario NanoNeedle Scope 2.0, un endoscopio de apenas 1.9 milímetros de diámetro —aproximadamente la mitad del tamaño que un artroscopio tradicional de 4 milímetros—, permite a los cirujanos extraer cuerpos sueltos de cartílago o hueso a través de incisiones con un tamaño casi equivalente al pinchazo de una inyección común.

El vanguardista dispositivo médico incorpora una cámara de alta resolución en la punta de un instrumento tipo aguja. De este modo, genera imágenes de mayor calidad y nitidez que los equipos convencionales de los hospitales, según la información técnica provista por Arthrex. Su diseño, desarrollado originalmente para la ortopedia pediátrica, fue usado con éxito el año pasado en un joven jugador de beisbol de 13 años con un desgarro de labrum, sirviendo como antesala ideal para dar el gran salto definitivo hacia el deporte de alta competencia.El milagro médico detrás de Tarik Skubal

El caso que catapultó de inmediato esta tecnología a la atención pública mundial fue el del lanzador Tarik Skubal, estrella de los Detroit Tigers y vigente ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana los más recientes dos años. El reconocido cirujano ortopédico Neal ElAttrache utilizó el avanzado NanoNeedle 2.0 para extraer un único cuerpo suelto del codo del lanzador zurdo en mayo de 2026. ElAttrache describió posteriormente que el fragmento óseo removido de la articulación tenía el tamaño aproximado de un frijol lima.

Mientras menos invasivo sea el procedimiento para extraer estos fragmentos óseos, significativamente mejor es la evolución inmediata de los pacientes”

Neal ElAttrache, cirujano ortopédico

Apenas 12 días después de la intervención quirúrgica, Skubal ya se encontraba lanzando su segunda sesión de bullpen sobre el montículo. Este asombroso periodo contrasta de forma radical con los dos o tres meses de recuperación habituales que exige una artroscopia de codo convencional para solventar problemas similares en la MLB. A los 15 días del proceso, el serpentinero reportó estar lanzando ya al 100 por ciento de su capacidad física.

La menor invasividad de esta herramienta genera múltiples beneficios:

Produce incisiones quirúrgicas mucho más pequeñas.

Causa un daño notablemente menor al tejido muscular y conectivo.

Requiere significativamente menos fluido para insuflar la articulación afectada.

El 'Skubal Scope' se expande en las Grandes Ligas

El agente del jugador, Scott Boras, bautizó el procedimiento médico como el ‘Skubal Scope’, aunque el lanzador de los Tigers no fue el primer atleta profesional en beneficiarse. El portero de los Winnipeg Jets de la NHL, Connor Hellebuyck, se sometió previamente a una cirugía de rodilla con el NanoNeedle para retirar un quiste de Baker; regresó a las pistas en solo tres semanas en lugar de las seis habituales.

Con el éxito de Skubal, la adopción tecnológica se aceleró en las Grandes Ligas. El estelar abridor Blake Snell, de Los Angeles Dodgers, se sometió al mismo procedimiento el 19 de mayo de 2026 por cuerpos sueltos en su codo izquierdo. Con lanzadores como Hunter Greene, Edwin Díaz, Spencer Schwellenbach y Hurston Waldrep enfrentando problemas articulares similares esta temporada, el debate médico sobre la ventaja del NanoNeedle frente a la artroscopia tradicional está más encendido que nunca.