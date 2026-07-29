Nailea Vidrio cabalgará con Atlante

La pausa no fue definitiva. Nailea Vidrio volverá al futbol femenil profesional con el Atlante para el próximo torneo de Apertura 2026.

Muy feliz por regresar a hacer lo que más amo. Gracias Atlante Femenil, vamos a romperla

El último club en el que militó Nailea fueron las Tuzas del Pachuca, equipo con el que fichó en el 2023. Previamente, había jugado con Cruz Azul y León.

Mientras no tuvo minutos como futbolista profesional, Nailea incrementó su actividad como creadora de contenido, e incluso atendió campañas comerciales, gracias a sus más de 800 mil seguidores en la red social Instagram.

El primer compromiso donde podría tener actividad la mediocampista sería el próximo 3 de agosto, cuando Atlante reciba a Necaxa, en la jornada 1 del torneo.

El último partido oficial que Nailea jugó fue en la Jornada 8 del Torneo de Clausura 2025, donde Pachuca enfrentó al FC Juárez. Únicamente estuvo en el campo tres minutos.

“El Atlante Femenil ya es una realidad. Les presento al primer plantel de esta historia”. anunció el club en su cuenta de Instagram.