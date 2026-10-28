Gilberto Mora reaparece con Xolos en el duelo vs América

El regreso del hijo prodigo está cada vez más cerca y para el duelo frente al Club América de esta noche, Gilberto Mora saldrá al banquillo de suplentes y es opción para tener minutos y volver a las canchas luego de semanas de inactividad.

Morita, quien estaba en duda para este partido, recibió el alta médica para jugar en la cancha del Estadio Banorte con Tijuana, sin embargo, el cuerpo técnico comandado por Sebastián ‘Loco’ Abreu ha decidido no arriesgarlo de inicio y comenzará el duelo en el banco.

Mora lleva más de un mes sin disputar un partido oficial, por lo que su participación en este duelo dependerá bastante de las circunstancias del mismo y es muy probable que apenas lo veamos algunos minutos en la segunda mitad.

Alineación de Xolos vs América

‘Loco’ Abreu manda a la cancha del Estadio Azteca lo mejor que tiene disponible en la búsqueda de afianzarse en los puestos de Liguilla.

La alineación de Tijuana para enfrentar a las Águilas es la siguiente:

· Toño Rodríguez

· Rafael Fernández

· Unai Bilbao

· Jackson Porozo

· Pablo Ortíz

· Jesús Gómez

· Ángel Zapata

· Jonathan Padilla

· Frank Boya

· Elias Manoel

· Joban González

¿Qué le pasó a Gilberto Mora?

El dorsal ‘10’ de Xolos y de la Selección Mexicana acarreaba una lesión de tobillo en su última convocatoria con el Tri de la pasada Fecha FIFA. Durante el partido vs Colombia que se disputó el 27 de septiembre, Morita sufrió fuerte esguince de tobillo.

A pesar de que en principio parecía una lesión menor, el cuerpo médico de la Selección Mexicana decidió no arriesgarlo más y no vio actividad en resto de los partidos amistosos. Posteriormente en su regreso a Tijuana, la directiva de Xolos determinó que era necesario más tiempo de recuperación para evitar una futura recaída.

Mora se cuida para Europa

El pasado 14 de octubre Gilberto Mora cumplió la mayoría de edad y oficialmente tiene luz verde por parte de la FIFA para poder dar el salto a Europa.

Hay diversos rumores que señalan que importantes clubes del viejo continente tienen el la mira a Morita y podría dar el salto en invierno. Hasta el momento no hay nada confirmado, sin embargo, desde finales del 2025 Xolos busca arriesgar lo menos posible a su joya y eso por eso que su regreso de esta última lesión ha sido de más de un mes.