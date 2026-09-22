Mundial Sub-17 Qatar 2026: Árbitros mexicanos son convocados

La Copa del Mundo Sub-17 Qatar 2026 está a la vuelta de la esquina y este martes la FIFA hizo oficial el anuncio de los árbitros que estarán impartiendo justicia en la competencia, y en la lista hay varios nombres mexicanos.

Para este Mundial Sub-17 México sólo aportara un total de tres árbitros a la competencia, de los cuales únicamente uno será silbante central y los otros dos son abanderados.

Los tres árbitros mexicanos que estarán en Qatar 2026 son:

- Ismael Rosario López Peñuelas

- Jonathan Maximiliano Gómez

- Leonardo Javier Castillo Rodríguez

Para la justa la FIFA convocó a un total de 81 árbitros de 36 Asociaciones Miembro de la FIFA, de los cuales 27 son silbantes centrales y 54 asistentes.

Por parte de CONCACAF; México, Panamá y Costa Rica son los países que más árbitros aportan a la competencia con tres cada uno. Selección Mexicana en el Mundial Sub-17 Qatar 2026

Ismael López Peñuelas, árbitro mexicanao MEXSPORT

Selección Mexicana en el Mundial Sub-17 Qatar 2026

Además de la representación con los árbitros, México también tendrá presencia en la cancha con el Tri, el cual se clasificó a esta importante justa luego de conseguir su boleto en el Premundial de la Concacaf durante el pasado mes de febrero.

La Selección Mexicana se encuentra en el Grupo K junto a sus similares de Rumania, Camerún y Venezuela; un grupo accesible para avanzar a la siguiente ronda.

Históricamente el Mundial Sub-17 siempre se le dan bien a México, quien ya sabe lo que es consagrarse como campeón del mundo en esta categoría un par de ocasiones (2005 y 2011).