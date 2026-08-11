¿Cuándo es el Mundial sub 17, 2026?: Grupo de México y su formato

Con la participación de 48 países, México es parte del Grupo K para el Mundial sub 17, mismo que se llevará a cabo en Qatar. El Tri de Jürgen Castañeda compartirá sector con Rumania, Camerún y Venezuela en busca de su tercer campeonato mundial de la categoría.

Estos son todos los detalles generales acerca del Mundial sub 17 que debes conocer antes de que inicie una nueva contienda, misma en la que habrá un nuevo ganador:

¿Cuándo es el Mundial sub 17, 2026?: se disputará del jueves 19 de noviembre al domingo 13 de diciembre.

¿Dónde es el Mundial sub 17, 2026?: por segundo año consecutivo, se llevará a cabo en Qatar.

¿Quién llega como campeón vigente el Mundial sub 17, 2026?: Portugal se consagró en 2025, sin embargo, los lusitanos dejan vacante la corona al no haber superado sus eliminatorias para la edición 2026.

¿Por qué el Mundial sub 17 es cada año?: a partir de 2025 se disputa anualmente con el objetivo de acelerar el proceso de los futbolistas y brindarles mayor experiencia internacional.

¿Quién es el más ganador del Mundial sub 17?: con 5 títulos, Nigeria es el máximo ganador del Mundial de la categoría.

¿Cuántos títulos tiene México del Mundial sub 17?: 2, el primero fue en 2005 tras imponerse 3-0 a Brasil y el segundo en 2011, derrotando 2-0 a Uruguay en la cancha del Estadio Azteca.

¿Cuántos subcampeonatos tiene México en el Mundial sub 17?: 2, perdió la posibilidad del bicampeonato en 2013, cayendo 3-0 frente a Nigeria. Para 2019, fue derrotado 2-1 por Brasil.

México fue campeón del Mundial sub 17 en 2005 y 2011. Mexsport

Formato del Mundial sub 17, 2026

Manteniendo el formato que se vivió en el Mundial 2026, la Copa Mundial de la FIFA sub 17 contará con 48 países participantes, disputando un total de 104 partidos.

Fase de Grupos: calificarán a la siguiente ronda los mejores 2 de cada uno de los Grupos (12) y 8 como mejores terceros lugares.

A partir de los Dieciseisavos de Final: los conjuntos se medirán a 90 minutos para determinar quiénes avanzan a la siguiente ronda. En caso de empate, habrá Tiempos Extra y –de ser necesario- tanda de penales.

Así quedó el Grupo de México: Días y horarios de sus partidos

México forma parte del Grupo K, mismo en el que disputará tres partidos con el objetivo de quedar entre los dos primeros del sector y no depender de ningún otro resultado para obtener su sitio en la Ronda de Eliminación Directa.

México Vs Rumania / sábado 21 de noviembre.

México Vs Camerún / martes 24 de noviembre.

México Vs Venezuela / viernes 27 de noviembre.

* Los horarios de cada uno de los compromisos del combinado nacional aún no son determinados.

Todos los Grupos del Mundial sub 17, 2026

Con la participación de países poco habituales, así es como quedaron emparejados los Grupos para el Mundial sub 17 a celebrarse en Qatar este 2026; Portugal –el campeón defensor- no estará presente debido a ser eliminado prematuramente en sus Eliminatorias.

Grupo A: Qatar, Panamá, Egipto y Grecia.

Grupo B: Corea del Sur, Uganda, Nueva Caledonia y Ecuador.

Grupo C: Argentina, Australia, Mozambique y Dinamarca.

Grupo D: Francia, Haití, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo E: Italia, Jamaica, Costa de Marfil y Uzbekistán.

Grupo F: Senegal, Croacia, Cuba y Tayikistán.

Grupo G: Mali, Nueva Zelanda, Bélgica y Vietnam.

Grupo H: España, China, Fiyi y Marruecos.

Grupo I: Brasil, Irlanda, Tanzania y Costa Rica.

Grupo J: Estados Unidos, Montenegro, Chile y Argelia.

Grupo K: México, Rumania, Camerún y Venezuela.

Grupo L: Japón, Colombia, Serbia y Honduras.

BFG