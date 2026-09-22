Dibu Martínez revela cómo será la despedida de Messi con Argentina: “Será un lindo día”

El guardameta Emiliano “Dibu” Martínez arribó a tierras argentinas para reportar con la selección albiceleste de cara a los próximos compromisos internacionales. A su llegada, el actual portero del Chelsea aprovechó para compartir sus impresiones sobre la emotiva despedida que tendrá Lionel Messi el próximo 6 de octubre en el Estadio Monumental ante Benín.

"Pensé que ya se había retirado": La broma del Dibu a Messi

Fiel a su estilo bromista y carismático, el arquero rompió el hielo al ser cuestionado sobre el homenaje al astro rosarino. Martínez destacó el significado de que el '10' cierre su ciclo internacional en casa.

La verdad pensé que ya se había retirado (dijo entre risas). Tener la posibilidad de retirarse acá en Argentina es un sueño para él y trataremos que sea un lindo día para él", expresó el guardameta.

Incertidumbre y respaldo total a Lionel Scaloni

Otro de los temas centrales en la agenda de la campeona del mundo es la continuidad de Lionel Scaloni. Con un contrato que expira a finales de este 2026, el estratega se encuentra en plenas negociaciones con la AFA para definir si extiende su gestión rumbo al proceso de 2030. Ante esto, el "Dibu" fue claro en que el plantel acatará cualquier decisión del DT.

"No tengo ni idea. Es algo de Scaloni con su equipo de trabajo y lo que diga siempre lo vamos a apoyar", señaló de forma tajante.

El Balón de Oro tiene un solo dueño para Martínez

Para cerrar sus declaraciones, el arquero descartó por completo estar enfocado en competir por el máximo galardón individual a nivel global, aunque no dudó en candidatear una vez más a su capitán.