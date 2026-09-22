Kylian Mbappé es baja en el entrenamiento de Francia por enfermedad

Se encendieron las alarmas en el campamento de 'Les Bleus'. Kylian Mbappé, capitán y máxima figura de la Selección de Francia, no participó en el entrenamiento de este martes en las instalaciones de Clairefontaine. El delantero del Real Madrid encendió las preocupaciones debido a un cuadro gripal que lo obligó a permanecer apartado de sus compañeros, según reportó el diario francés L'Équipe.

El contratiempo en el inicio de la era Zidane

La ausencia de Mbappé se produce en un momento clave para el combinado galo, justo en el arranque de la concentración bajo las órdenes de Zinédine Zidane. El histórico exfutbolista tomó recientemente las riendas del equipo tras la salida de Didier Deschamps y dirigió esta semana sus primeras sesiones de entrenamiento de manera oficial.

Para fortuna del cuerpo técnico encabezado por 'Zizou', el reporte médico inicial de la federación francesa indica que el estado de su capitán no se debe a una lesión deportiva, sino estrictamente al proceso viral de la gripe. El cuerpo médico seguirá de cerca su evolución en las próximas horas para determinar cuándo podrá reincorporarse a las prácticas grupales.

Los retos en fila para 'Les Bleus'

Francia se encuentra afinando los últimos detalles para sus próximos compromisos internacionales correspondientes a la Liga de Naciones de la UEFA, donde iniciarán una nueva etapa competitiva.

La evolución de la estrella madridista será fundamental para el debut de Zidane, ya que la selección se medirá ante duros sinodales en esta Fecha FIFA, teniendo en puerta los enfrentamientos ante las escuadras de Turquía, Bélgica e Italia.