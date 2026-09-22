Johan Vásquez se quedó cerca de fichar con la Roma

El mercado de transferencias para los mexicanos en el futbol europeo tuvo poco movimiento este verano, pero la historia pudo ser diferente, pues Johan Vásquez, central titular del Tri en la Copa del Mundo 2026, estuvo cerca de fichar por la Roma.

De acuerdo a información revelado por Claro Sports, Johan fue pretendido por ‘La Loba’ este mismo verano previo al Mundial, sin embargo, la negociaciones con el Genoa no llegaron a un acuerdo, por lo que el traspaso del mexicano se quedó en el aire.

La misma fuente revela que la causa principal de este ‘fichaje caído’ fue el cambio de director deportivo en AS Roma, pues la con la salida de Frederic Massara y la llegada de Tony D'Amico, Johan dejó de ser prioridad.

Importante señalar que además de la Roma, existieron otros clubes importantes de Europa que tenían en la mira a Johan Vásquez como posible refuerzo, equipos como Juventus, Eintracht Frankfurt, Besiktas e inclusive el Atlético de Madrid lo seguían de cerca. Sin embargo, nunca existieron ofertas formales por parte de esos conjuntos.

Durante la campaña 2026-27, Johan Vásquez vivirá su quinta temporada en el Genoa. Mexsport

Con el mercado de fichajes cerrado en Italia y todo Europa, Johan Vásquez permanecerá en el Genoa por lo menos seis meses más y probablemente la temporada completa.

¿Qué sigue para Johan Vásquez en el Genoa?

Desde su salto al Viejo Continente en 2021, Johan ha encontrado en Genoa un club en el cual ha logrado asentarse y convertirse en referente, algo complicado para los jugadores mexicanos en Europa.

Este 2026 el central mexicano disputa ya su sexta temporada en Italia -quita en el Genoa- pues hay que recordar que Johan fue cedido un año al Cremonese en 2022 mientras ‘Il Grifone’ se encontraba en la Serie B tras perder la categoría.

Hoy Johan Vásquez no solo es el defensa central titular del equipo, sino que también es el capitán del mismo y es una de las piezas clave de la plantilla que un año mas luchará por el no descenso.

Johan Vásquez anotó para el Genoa, pero se fue expulsado X: Genoa FC

Actualmente Genoa se encuentra en la posición número 19 de la Serie A con tan solo 1 punto tras los primeras cinco jornadas y se encuentra a cinco unidades de los puestos de salvación.