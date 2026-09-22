Cadillac alista el GP de Azerbaiyán: Nuevo motor para 'Checo' Pérez y mejoras en Bakú

El circuito de Bakú podría ser una oportunidad para que Cadillac se acerque al rendimiento de los equipos de media tabla, pero para ello necesitan ejecutar la perfección y no tener fallas como en Madrid, por eso la escudería ha decidido que Sergio Pérez cuente con el nuevo motor de Ferrari a partir de esta carrera.

Consecuencia del ajuste implementado por la FIA en el 2026 a las unidades de potencia con el objetivo de tratar de mantener la igualdad, el nuevo motor Ferrari ADUO 2 ofrece ventajas en rendimiento, tanto en caballos de fuerza como en velocidad punta, tal como ya lo ha exhibido la casa de Maranello.

Ahora, en una pista donde los dos factores son críticos como Bakú, Cadillac tiene en claro que es el mejor momento para instalarlo y realizar las evaluaciones no solo para el cierre del año, sino también para el 2027.

Pero el trabajo no será sencillo para Cadillac con nueve carreras en 12 semanas, tres tripletes por delante para el cierre de temporada. Ante ello, el director del equipo, Marcin Budkowski, señaló que "la secuencia de carreras fuera de Europa en estos últimos meses de la temporada genera una presión significativa sobre el equipo de carreras".

Asimismo, detalló los planes técnicos para las prácticas libres del jueves al indicar que "tenemos algunas pequeñas mejoras aerodinámicas nuevas para probar en los entrenamientos libres a medida que continuamos desarrollando el auto de este año", al tiempo que confirmó que "como estaba previsto, Checo también utilizará la nueva especificación de la unidad de potencia Ferrari".

Sergio Pérez considera que la carrera en Madrid fue positiva para Cadillac REUTERS

Por su parte, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez buscará sacarle provecho a un trazado donde presume victorias en 2021 y 2023. Recordando la fecha anterior en España, donde abandonó por un problema de enfriamiento, indicó que espera tener el potencial exhibido mientras el coche estuvo en pista.

"Nuestra carrera en Madrid iba muy bien hasta que tuvimos que retirar el auto, posiblemente el momento más sólido que hemos tenido en toda la temporada", por lo que añadió que "estoy ansioso por volver a pista para intentar replicarlo este fin de semana".

Finalmente, el piloto tapatío expresó su entusiasmo por volver a un escenario donde suele brillar al destacar que "Bakú es un circuito en el que he tenido mucho éxito en el pasado", concluyendo que "la esperanza es empezar con el pie derecho, tomar un buen ritmo en las sesiones de práctica y entregar el buen resultado que el equipo se merece".