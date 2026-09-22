Hugo Sánchez reclama que no compararon la chilena de Borja con las suyas

Hugo Sánchez volvió a hacerlo a su manera. El histórico delantero mexicano no ocultó su molestia porque, después del espectacular gol de chilena de Miguel Borja en el Clásico Nacional, prácticamente nadie relacionó la anotación con el estilo que durante años convirtió al ‘Pentapichichi’ en uno de los máximos referentes de esa definición.

El duelo entre América y Chivas terminó 2-2, pero uno de los momentos que más llamó la atención fue el primer tanto de Borja. El atacante colombiano apareció dentro del área y, de espaldas a la portería, se elevó para conectar una impresionante chilena que significó el inicio de la reacción de las Águilas.

América llegó a estar abajo 0-2, pero el doblete de Borja permitió al conjunto capitalino rescatar un punto en el Estadio Azteca. Sin embargo, para Hugo Sánchez hubo algo que quedó pendiente después de aquella anotación: reconocer el parecido con los goles que él mismo convirtió de esa manera.

Durante una intervención en ESPN, el exjugador del Real Madrid expresó su sorpresa porque periodistas, narradores y comentaristas no hicieran referencia a su legado.

“Desde que metió ese gol, periodistas, narradores y comentaristas, ninguno fue capaz de decir: ‘nos hizo recordar a Hugo Sánchez, al estilo Hugo Sánchez’”, reclamó.

El mexicano incluso puso como ejemplo la manera en que otros países suelen identificar determinadas jugadas con sus grandes figuras. Recordó que en Argentina es común hablar del “estilo maradoniano”, mientras que en Portugal se puede hacer referencia a una definición al estilo de Cristiano Ronaldo.

Para Hugo, algo similar debería ocurrir con las chilenas en el futbol mexicano: “Me da un poco de tristeza, ahora que lo acabas de mencionar, al estilo Hugo Sánchez, eres el único que he escuchado que lo dice”, señaló.

La declaración refleja, una vez más, el enorme peso que Hugo Sánchez considera que tiene su legado en este tipo de goles. Y es que las chilenas fueron una de las marcas registradas de su carrera, especialmente durante su etapa con Real Madrid, donde dejó algunas de las imágenes más recordadas de su trayectoria.