Después del descalabro de México ante Jamaica por el boleto al Final Four de Concacaf, Miguel Herrera fue enfático en la poca experiencia que Rafa Márquez acumula en el banquillo, destacando que la capacidad de sobreponerse a la adversidad es clave en su estadía como estratega nacional; pide respaldo de quienes lo eligieron y destaca la gran virtud de conocer a su materia prima.

Los resultados no acompañan a Rafa Márquez en su inicio de era en la Selección Mexicana y Miguel Herrera fue contundente al señalar que la versión que se conocía del exdefensor nacional no es la misma que se presenta dentro del área técnica, sitio en el que tendrá que revertir la actual situación:

Pienso que mucha gente esperaba mucho porque era Rafa. Rafa Márquez es un técnico sin experiencia, es un hombre como futbolista extraordinario, pero como técnico está trabajando para llegar a tener los blasones que tuvo como jugador, todavía tiene muchas cosas que hacer para tener esos blasones (…) es una profesión que rara vez te da segundas o terceras oportunidades si no lo haces bien”, señaló durante entrevista exclusiva para Excélsior.

Rafael Márquez, en su primer partido oficial como entrenador de la Selección Mexicana. Mexsport

Ser capitán de la Selección Mexicana en cinco Copas del Mundo (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018) no brinda de manera automática la autoridad para pararse frente al banquillo, cuestión a la que deberá acoplarse más temprano que tarde el estratega del combinado Tricolor que esta noche se juega la clasificación al Final Four de Concacaf ante Jamaica:

“Todos tienen que saber que es un técnico con poca experiencia, tiene la experiencia de ser jugador y de poder transmitir en la cancha muchas cosas, pero no es lo mismo ser jugador que ser entrenador y se está dando cuenta”.

Los resultados -por encima de las formas- dictan el sentir de la afición, por lo que Miguel Herrera asegura que Rafa Márquez aún debe terminar por responder en el banquillo para que los esbozos mostrados terminen concretándose en el marcador al final de cada uno de los partidos:

“Hay partidos que me ha gustado cómo ha funcionado el equipo de Rafa, y hay otros partidos en donde no ha jugado bien el equipo, entonces tendrá que ir adaptándose a las necesidades. Está en una posición que es sumamente cuestionada, criticada o alabada dependiendo los resultados que tengas, sin duda alguna está consciente de que deben venir cosas mejores, que tiene que revertir esto”.

'Chucky' Lozano es la gran sorpresa en el primer cuadro titular de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. Mexsport

Miguel Herrera pide continuidad para Rafa Márquez

Pese a que no ganar 5 partidos en un inicio de era en Selección Mexicana no se presentaba desde 1960, el estratega del Atlante asegura que ahora es momento de que los Directivos que eligieron tener a Márquez como entrenador nacional lo respalden y aguanten los momentos de presión:

También es importante darle continuidad, apostaron a él y de repente entre los medios, los exigentes de afuera y los Directivos ya están empezando a dudar en si es Rafa o no es Rafa, creo que falta mucho. Obviamente es un partido importante este que viene de la vuelta contra Jamaica para calificar al Final Four, pero al final de cuentas apostaron a un técnico joven”.

Finalmente, destacando una gran virtud en este proceso que se extendería hasta el Mundial 2030, Miguel Herrera reconoció que el Káiser de Michoacán cuenta con la gran ventaja de conocer a los futbolistas que han sido parte de sus primeras llamados:

“Conoce al grupo, tiene que saber que debe reaccionar mejor en los partidos más rápido y eso lo va a ir aprendiendo. Ningún técnico salimos a la cancha y ya sabemos todo lo que hoy, por todo lo que me ha pasado, me da mucha experiencia, pero cuando empecé no la tenía”.

BFG