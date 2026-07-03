Mundial: ¿Qué pasó con el México vs Inglaterra y por qué se mantiene a la hora que estaba programado?

La versión real siempre fue la del silencio. La FIFA nunca dio a conocer públicamente que el partido de México contra Inglaterra, a jugarse en el Estadio Azteca, cambiaba de horario seis horas antes; es decir, de las 18:00 horas, tiempo local, al medio día de este domingo 5 de julio.

La realidad es que se despertó el viernes con versiones ligeras, pero jamás confirmadas por autoridades del organismo, de que el encuentro se movía por un asunto climatológico. Sin embargo, en el interior de la Selección Mexicana aseguran que esa no fue la razón, sino que la FIFA simplemente comentó que, por intereses de la organización, lo mejor era cambiar el juego.

El organismo comunicó a las dos federaciones la intención de hacerlo porque buscaba un horario más amable con el público inglés, que de lo contrario se desvelará de domingo a lunes desde la una de la mañana, hora en que empezará el choque allá. Los intereses de las televisoras en Inglaterra demandaron a la FIFA que el horario estaba fuera de su zona de rating y pidieron actuar. El gran problema era el juego de Brasil, interpuesto antes en la cartelera.

TODO ESTABA LISTO PARA EL CAMBIO

Según manifiestan algunos testigos, ambas federaciones a nivel directivo aceptaron de palabra, pero los cuerpos técnicos y jugadores no. Sin embargo, dentro del reglamento de competencia existe el apartado de que se puede modificar cualquier partido de acuerdo a las necesidades del organizador.

Muchos aficionados llegaban el mismo día del partido por la mañana en vuelos, así que ése era otro problema. Emmanuel Campa

El día se le vino encima a los ingleses, que estaban entrenando en Kansas City y recibieron la noticia de facto. Thomas Tuchel y su cuerpo técnico empezaron a cotejar horarios y descansos, y se negaron rotundamente al cambio, más allá de que sus directivos ya habían empeñado la palabra. Al medio día debían enviar el documento firmado con la aceptación, pero no fue así. Argumentaron que ya no estaban de acuerdo porque no tendrían tiempo suficiente de recuperación.

En México, al enterarse del asunto, también patalearon. Incluso, minutos antes de recibir la negativa británica, Javier Aguirre reconoció en un programa local que no estaban de acuerdo, más allá de que sus analistas le comentaron que podían solventar las seis horas de anticipación que perdían.

México e Inglaterra contra la FIFA

Como Inglaterra ya no quiso, México se sumó a ellos y el juego quedó como estaba al principio, en contra de los intereses televisivos de la FIFA y de los aficionados ingleses que, quieran o no, verán el juego de madrugada.