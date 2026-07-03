Ranking FIFA hoy: México se mantiene en el Top 10 tras los dieciseisavos del Mundial 2026

La ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 llegó a su fin este viernes 3 de julio y dejó un nuevo panorama en el ranking mundial de la FIFA. Tras completarse todos los partidos de la fase, la Selección Mexicana se mantiene entre las diez mejores selecciones del mundo, mientras que Francia desplazó a Argentina del primer lugar de la clasificación.

Aunque el ranking FIFA se actualiza en tiempo real durante el Mundial, las posiciones cambian constantemente conforme se disputan los encuentros de cada ronda. Por ello, el cierre de los dieciseisavos representa un punto de referencia para conocer cómo quedó la clasificación antes del inicio de los octavos de final.

Gracias a su victoria sobre Ecuador, México sumó puntos importantes y conservó un lugar dentro del Top 10 del ranking mundial.

Así quedó el ranking FIFA tras los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Con todos los partidos de la ronda de dieciseisavos disputados, Francia se convirtió en la nueva líder del ranking FIFA al superar a Argentina, que descendió a la segunda posición.

La Selección Mexicana, por su parte, permaneció entre las diez mejores del mundo después de obtener 18.29 puntos con su triunfo por 2-0 sobre Ecuador, resultado que le permitió conservar el décimo puesto de la clasificación.

El Top 10 del ranking FIFA al finalizar los dieciseisavos de final quedó conformado de la siguiente manera:

Francia Argentina España Inglaterra Brasil Marruecos Portugal Países Bajos Bélgia México

Para el conjunto mexicano, mantenerse dentro de los primeros diez lugares representa la continuidad del ascenso que ha mostrado durante la Copa del Mundo, donde ha ganado sus cuatro partidos sin recibir gol.

Sin embargo, la posición todavía puede modificarse conforme avance el torneo, ya que el sistema de puntuación continúa actualizándose después de cada partido.

Francia lidera el ranking mundial de FIFA. REUTERS

¿Por qué cambia el ranking FIFA durante el Mundial?

A diferencia de las actualizaciones periódicas que realiza la FIFA durante el resto del año, la Copa del Mundo provoca movimientos prácticamente después de cada encuentro.

Esto ocurre porque el ranking se calcula en vivo mediante el sistema Elo, un modelo matemático que suma o resta puntos dependiendo del resultado obtenido y de las características del partido disputado.

Por esa razón, una selección puede escalar varios lugares después de ganar un encuentro, pero perder posiciones horas más tarde cuando otros equipos consiguen resultados favorables.

El cierre de cada ronda permite observar una fotografía más estable de la clasificación antes de que comiencen los siguientes partidos.

¿Cómo se calcula el ranking FIFA?

La FIFA utiliza el sistema Elo para elaborar la clasificación mundial de selecciones. Este modelo asigna puntos tomando en cuenta distintos factores relacionados con cada partido.

Entre los aspectos que influyen en el cálculo se encuentran el nivel relativo de ambas selecciones, la importancia del encuentro, el resultado final y el resultado esperado antes del inicio del partido.

Con los octavos de final a punto de comenzar, México iniciará la siguiente ronda como la décima mejor selección del ranking FIFA. No obstante, una nueva victoria podría impulsar nuevamente al conjunto nacional en la clasificación, mientras que una derrota también tendría repercusiones en la tabla mundial.