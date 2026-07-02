México vs Inglaterra: los memes más divertidos que calientan el partido del Mundial 2026

La emoción por el partido entre México e Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 no solo ha dado pie a pronósticos deportivos, sino también a una ola de creatividad en redes sociales. Antes del esperado encuentro, miles de usuarios han recurrido al humor para imaginar cómo sería el enfrentamiento entre ambos países fuera de la cancha.

¿Qué artistas han sido comparados?

En lugar de centrarse únicamente en el futbol, los usuarios de redes sociales trasladaron la rivalidad al mundo del espectáculo. Los memes muestran enfrentamientos ficticios entre algunos de los artistas más representativos de México e Inglaterra, con comparaciones tan inesperadas como Maná frente a The Beatles, Juan Gabriel contra Freddie Mercury o Paquita la del Barrio frente a Adele. Aunque las figuras pertenecen a géneros, épocas y estilos distintos, el objetivo de las publicaciones es destacar, con humor, a los artistas más emblemáticos de cada país.

Las imágenes muestran divertidos "duelos" entre exponentes mexicanos e ingleses, colocando frente a frente a intérpretes de géneros parecidos o a celebridades que han marcado a distintas generaciones en sus respectivos países.

El ingenio de los internautas convirtió estas comparaciones en una de las conversaciones más compartidas en plataformas como X. Muchos usuarios destacaron el parecido entre algunos artistas o debatieron cuál de ellos representa mejor a su país, siempre desde un tono humorístico.

Este tipo de contenido ha servido para aumentar la expectativa por el encuentro mundialista, demostrando que la pasión por el futbol también puede expresarse a través de la cultura pop y la música.

México e Inglaterra ya tienen cita en los octavos de final

Mientras continúan circulando los memes, la Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. El partido se disputará el domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México, en uno de los compromisos más esperados de esta fase del torneo.