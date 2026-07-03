México sufre 2 jugadores 'tocados' para enfrentar a Inglaterra, confirmó Javier Aguirre

Con el horario confirmado para el México Vs Inglaterra del próximo domingo 5 de julio, Javier Aguirre reveló que dos futbolistas se encuentran entre algodones para el duelo correspondiente a los Octavos de Final del Mundial 2026.

Durante una entrevista exclusiva a Joaquín López Dóriga, el entrenador de la Selección Mexicana explotó contra el posible cambio de horario del compromiso ante Inglaterra debido a la repercusión que esto podría representar en su XI titular:

Y la recuperación, no te doy nombres pero tengo dos jugadores tocados y esas 6 horitas nos vienen bien. Parece una tontería pero no lo es, los médicos están trabajando para recuperarnos para las 6 de la tarde, no para las 12 del día. Igual los tengo que quitar del equipo titular, fíjate tú si no es grave”.

¿Quiénes son los 2 jugadores que Aguirre no quiso mencionar?

Gilberto Mora y Roberto Alvarado serían los futbolistas que no se encuentran al 100% en su estado físico, mismos que arrancaron como titulares en el último duelo de la Selección Mexicana.

De acuerdo a diversos reportes, se indica que ninguna de las dos situaciones causan temor en el Cuerpo Técnico, ya que Alvarado sufre un golpe en la parte posterior del muslo izquierdo, mientras que Gilberto Mora cuenta con dolencias en la rodilla izquierda, sin embargo, esto no causaría su baja para el siguiente duelo que podría ser histórico para el conjunto nacional.

¿Qué se juega en el México Vs Inglaterra?: el ganador del compromiso accederá a los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, etapa que sería histórica para los de Javier Aguirre y en donde se mediría al ganador del choque que se llevará a cabo horas antes entre Brasil y Noruega, mismo en el que lucen las figuras de Vinicius Jr. y Erling Haaland.

El domingo 5 de julio, México jugará su cuarto partido en la cancha del Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026. Mexsport

BFG