¿La FIFA puede adelantar el México vs Inglaterra? Esto dicen las reglas del Mundial 2026

La posibilidad de que el partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, cambie de horario a menos de 48 horas de disputarse ha abierto un debate entre aficionados y especialistas. Aunque el encuentro fue programado originalmente para las 18:00 horas, en las últimas horas ha surgido la posibilidad de adelantar el silbatazo inicial al mediodía debido a factores que todavía analiza la organización.

La pregunta es: ¿la FIFA puede modificar el horario de un partido con tan poco tiempo de anticipación?

Más allá del impacto logístico que una decisión así tendría para miles de aficionados, la FIFA cuenta con respaldo legal para hacerlo.

¿Qué dice el reglamento?

Los Términos de Uso del Mundial 2026 establecen que el organismo rector del futbol tiene amplias facultades para modificar la programación del torneo cuando considere que existen razones suficientes. El documento señala expresamente que "la FIFA tiene el derecho de cancelar, reprogramar o cambiar la ubicación de uno o más partidos —o incluso de toda la Copa del Mundo— por cualquier motivo, a su entera discreción, incluyendo casos de fuerza mayor o situaciones relacionadas con salud, seguridad o protección".

Esto dice el reglamento de FIFA Reglamento FIFA

En otras palabras, el horario publicado en el calendario oficial no constituye una garantía absoluta de que el encuentro se disputará exactamente en ese momento.

La redacción del reglamento concede a la FIFA un margen de maniobra muy amplio para responder a circunstancias extraordinarias. En un torneo que se desarrolla simultáneamente en tres países, con 16 sedes y múltiples factores climáticos y operativos, esa flexibilidad forma parte del protocolo organizativo.

No es una posibilidad únicamente teórica. Durante este Mundial ya se han presentado alteraciones en la programación debido al clima. El partido de México contra Ecuador disputado en el Estadio Ciudad de México y el Francia contra Irak en Filadelfia, sufrieron una suspensión superior a la hora por tormentas eléctricas, mientras que la FIFA informó que mantiene protocolos de contingencia para actuar en tiempo real cuando las condiciones meteorológicas representan un riesgo para jugadores, aficionados o personal del evento.

Las propias regulaciones del Mundial también contemplan qué ocurre cuando un partido ya comenzó y debe interrumpirse por una causa de fuerza mayor. En ese escenario, el encuentro no necesariamente se repite; puede reanudarse desde el minuto exacto en que fue suspendido, mientras que la fecha, la hora, la sede y cualquier otra condición quedan nuevamente bajo decisión de la FIFA.

Si finalmente el México vs Inglaterra cambia de las 18:00 a las 12:00 horas, la medida tendría respaldo en las normas vigentes del torneo, siempre que la FIFA considere que existen motivos relacionados con la seguridad, las condiciones meteorológicas, la operación del evento o cualquier otra circunstancia extraordinaria.

Hasta el momento, la FIFA no ha anunciado oficialmente ninguna modificación en el horario del partido, por lo que el encuentro continúa programado conforme al calendario original. Sin embargo, el reglamento deja claro que, si las circunstancias lo requieren, el organismo tiene la autoridad para hacerlo incluso a pocas horas del silbatazo inicial.