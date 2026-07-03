Colombia hará historia al jugar en los tres países sede del Mundial 2026

Colombia escribirá una página inédita en la historia de la Copa del Mundo cuando enfrente a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026. El partido que se disputará en Toronto convertirá a los Cafeteros en la primera selección que juega en los tres países sede de una misma edición mundialista.

Hasta ahora, el mayor recorrido que había realizado una selección correspondía al Mundial de Corea del Sur-Japón 2002, la única edición previa organizada por más de un país. En aquella Copa del Mundo, Brasil, Alemania, Turquía, Senegal, Dinamarca, Irlanda, México e Italia disputaron partidos tanto en Corea del Sur como en Japón, aunque ninguna podía hacerlo en una tercera nación porque simplemente no existía esa posibilidad.

La organización conjunta de México, Estados Unidos y Canadá cambió por completo ese panorama. Por primera vez en la historia, una selección podía recorrer tres países durante un mismo Mundial, aunque el diseño del calendario hacía que muy pocas tuvieran una ruta viable para lograrlo.

Desde antes del arranque del torneo, Colombia aparecía como una de las candidatas más fuertes para conseguirlo.

Los Cafeteros comenzaron su camino en México, donde enfrentaron a Uzbekistán en la Ciudad de México y posteriormente a República Democrática del Congo en Guadalajara. Después cruzaron a Estados Unidos para medirse a Portugal en Miami y posteriormente a Ghana en Kansas City.

En un principio, el camino más directo para completar el recorrido consistía en terminar como segundo lugar del grupo. Ese resultado habría enviado a Colombia a disputar los dieciseisavos de final en Vancouver, dentro de Canadá, completando así su paso por los tres países sede.

Sin embargo, los Cafeteros finalizaron como líderes de grupo y esa posibilidad desapareció. Paradójicamente, el nuevo camino terminó favoreciéndolos. Tras derrotar a Ghana en los dieciseisavos de final, aseguraron su presencia en Toronto, donde enfrentarán a Suiza y, ahora sí, completarán un recorrido inédito por México, Estados Unidos y Canadá.

No todas las selecciones podían aspirar al mismo registro. Portugal, encabezado por Cristiano Ronaldo, disputó toda la fase de grupos en Estados Unidos y, por la forma en que estaba construido el cuadro eliminatorio, únicamente podía avanzar hacia Canadá. En ningún escenario tenía la posibilidad de jugar un partido en México.

Lo mismo ocurrió con la mayoría de los equipos participantes. Dependiendo del grupo que les correspondió, muchos quedaron confinados a rutas entre México y Estados Unidos o entre Estados Unidos y Canadá, lo que hacía matemáticamente imposible recorrer las tres naciones anfitrionas.

Cuando el balón ruede en Toronto, Colombia no solo buscará el boleto a los cuartos de final. También quedará registrada como la primera selección en los 96 años de historia de la Copa del Mundo que disputa partidos en tres países distintos dentro de una misma edición del torneo, un récord que únicamente pudo nacer con el formato histórico del Mundial 2026.

México y Canadá bajarán el telón del Mundial en octavos

Después de casi un mes de actividad, México y Canadá se despedirán del Mundial 2026 con los dos últimos partidos que albergarán durante la competencia.

La primera despedida será el domingo, cuando la Selección Mexicana enfrente a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, duelo que marcará el último encuentro mundialista en territorio mexicano.

Dos días más tarde será el turno de Canadá. La ciudad de Toronto recibirá el choque entre Suiza y Colombia, partido con el que concluirá la actividad del torneo en suelo canadiense.

A partir de los cuartos de final, el Mundial 2026 quedará concentrado exclusivamente en Estados Unidos, que recibirá los ocho partidos restantes: los cuatro de cuartos de final, las dos semifinales, el encuentro por el tercer lugar y la gran final.

De esta manera, tras compartir por primera vez en la historia la organización de una Copa del Mundo entre tres países, México y Canadá cerrarán oficialmente su participación como sedes, mientras Estados Unidos tomará el relevo para definir al campeón del torneo.