El Mundial llega a su mitad: sobrevivientes, eliminados y las últimas esperanzas antes del drama final

El silbatazo final en Monterrey que decretó la sorpresiva victoria de Sudáfrica sobre Corea del Sur y el triunfo de México en el Estadio Ciudad de México ante Chequia marcaron un punto de quiebre en la Copa del Mundo. El torneo llegó al ecuador. La mitad de los partidos ya forman parte de la estadística y la cuenta regresiva hacia la gloria en el Estadio Nueva York comenzó.

Es el medio tiempo del Mundial. Tómense un respiro.

La primera mitad dejó 52 encuentros disputados de los 104 que conforman la edición más grande en la historia del torneo. El calendario cruzó este jueves la frontera del grupo hacia el territorio donde cada error pesa, donde cada gol cambia destinos y donde las selecciones empiezan a jugar contra la memoria.

México ya aseguró su lugar en la fase de eliminación directa con tres triunfos. La primeraocasión en la historia del Tri. Estados Unidos y Canadá, los otros países organizadores, también sobrevivieron al primer filtro.

Las grandes figuras tampoco han esperado. Lionel Messi arrancó con cinco goles en busca de repetir la hazaña de levantar la Copa del Mundo. Kylian Mbappé, Erling Haaland y Vinicius Júnior siguen la carrera con cuatro tantos cada uno, demostrando que el Mundial también es un escenario para los nombres que escriben su propia historia.

Los estadios han respondido con entradas llenas y la FIFA presume cifras récord de asistencia. Pero entre resultados y estadísticas también aparecieron historias humanas, como la del portero caboverdiano Vozinha y el viaje de su madre para verlo cumplir el sueño mundialista. El drama está por venir.

'Memo' Ochoa estuvo acompañado de su familia en el Estadio CDMX Eduardo Jiménez

¿Quiénes ya están dentro del Mundial?

Después de los partidos del miércoles, 13 selecciones ya aseguraron su boleto a la ronda de 32.

México ganó el Grupo A, Suiza conquistó el Grupo B, Brasil dominó el Grupo C, Estados Unidos se quedó con el Grupo D, Alemania ganó el Grupo E y Argentina terminó como líder del Grupo J.

A ellos se suman Francia, Noruega, Canadá, Marruecos, Colombia, Bosnia y Herzegovina y Sudáfrica, quienes también tienen garantizada su presencia en la siguiente fase.

Para Sudáfrica, la clasificación tiene un peso especial. Es la primera vez que alcanza una ronda eliminatoria en un Mundial masculino.

Los equipos que ya quedaron fuera

El Mundial también comenzó a despedirse de algunos protagonistas.

República Checa, Haití, Turquía, Túnez, Jordania, Qatar y Panamá ya saben que no estarán entre los 32 equipos que continúan peleando por la Copa.

La fase de grupos no perdona. En un torneo tan largo, incluso los favoritos descubren que un mal partido puede convertirse en una despedida.

Chequia quedó eliminada. REUTERS

Todavía queda esperanza para varios

Con 13 clasificados y siete eliminados, todavía quedan 28 selecciones peleando por 19 lugares disponibles.

Hay partidos que funcionan como finales adelantadas. Australia contra Paraguay será una batalla directa: el ganador estará dentro.

Japón contra Suecia también entregará un boleto, al igual que Austria frente a Argelia. Cabo Verde, una de las historias más pequeñas y emocionantes del torneo, puede hacer historia si derrota a Arabia Saudita.

Mientras tanto, Colombia y Portugal definirán al ganador del Grupo K.Ahora empieza el verdadero Mundial

Cuando termine la fase de grupos comienza la parte más cruel del torneo. La fase eliminatoria no tiene espacio para tropiezos. Pierdes y te vas.

Para convertirse en campeón del mundo, un equipo deberá ganar cinco partidos consecutivos de eliminación directa. Cinco noches sin margen de error.

Ahí comienza otro Mundial dentro del Mundial.

Los goles también hicieron historia

El récord de goles de una Copa del Mundo estaba destinado a caer. Con 104 partidos, este torneo supera ampliamente los 64 encuentros de las siete ediciones anteriores.

En Qatar 2022 se marcaron 172 goles. Ahora, con 54 partidos disputados, la cifra ya llegó a 161.

El promedio también es una señal del cambio: 2.98 goles por partido, el registro más alto en más de cinco décadas.

Vinicus lidera la victoria de Brasil ante Escocia Reuters

La comparación histórica muestra la dimensión.

En España 1982 hubo 2.81 goles por encuentro. México 1970 terminó con 2.97. Suecia 1958 mantiene una marca espectacular con 3.60.

Aun así, aquel Mundial de 1954 en Suiza sigue siendo una locura ofensiva: 5.38 goles por partido y un duelo inolvidable que terminó 7-5, el marcador más alto en la historia de los Mundiales masculinos.

El domingo arrancará la eliminación directa con un solo partido programado: Sudáfrica contra Canadá en Los Ángeles.

Después, el calendario volverá a acelerarse con partidos diarios hasta el 8 de julio.

Serán 27 días consecutivos de futbol antes del descanso previo a la recta final.

Ahora viene el drama.