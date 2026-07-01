Cadillac estrena diseño patriótico para el auto de Checo Pérez en el GP de Gran Bretaña

El Gran Premio de la Gran Bretaña de la Fórmula 1 2026 coincidirá con un día especial para la historia de Estados Unidos: el 250 aniversario de la independencia del país de las barras y las estrellas. Por ello, la escudería Cadillac, donde milita el piloto mexicano Sergio Pérez, lucirá una decoración especial que hace alusión a los colores de la tierra del Tío Sam.

La fiebre por los diseños alternativos continúa encendiendo la temporada de la Fórmula 1. Siguiendo la tendencia marcada recientemente por escuderías como McLaren y Williams, el equipo Cadillac ha revelado una decoración exclusiva, enfocada en la festividad del 250 aniversario de la independencia.

Para honrar este histórico hito, Cadillac dejará de lado de forma temporal su habitual carrocería minimalista teñida de blanco y negro, vistiendo sus monoplazas de F1 con los colores de la bandera estadounidense en el mítico trazado de Silverstone.

Desde su irrupción en la máxima categoría del automovilismo a inicios de este año, la estructura norteamericana ha dejado claro que la identidad nacional es el pilar de su estrategia. A diferencia de Haas, que pocas veces ha explotado sus raíces norteamericanas, Cadillac ha utilizado constantes referencias patrióticas: desde un video de lanzamiento inspirado en el famoso discurso sobre la Luna de John F. Kennedy, hasta la decoración especial exhibida en el pasado Gran Premio de Miami, además de una presentación en el Super Bowl, el evento deportivo más grande de los Estados Unidos.

No obstante, el despliegue de este diseño tricolor guarda un curioso giro que no ha pasado desapercibido para los aficionados a la historia. La celebración de la independencia de los Estados Unidos se escenificará justamente en el corazón geográfico del antiguo imperio británico, la potencia de la cual se rebelaron las trece colonias originales en una guerra que se prolongó por siete años.