Messi cumple hoy 39 años; el mundo del futbol celebra a la leyenda

Lionel Messi está de plácemes este 24 de junio de 2026, debido a su cumpleaños número 39 y en Argentina veneran a su capitán. Asimismo, otras leyendas y organismos, también reconocen al ‘10’, que suma cinco goles en el actual Mundial.

Messi compartió un momento íntimo que pasó con sus compañeros de la selección de Argentina y les agradeció la linda sorpresa. En la foto, el argentino aparece en medio y el pastel que compartieron. El ex del Barcelona disputa su sexto Mundial, igual número que 'Memo' Ochoa.

La FIFA compartió un video con los diferentes momentos que ha tenido el argentino: “Un Messi, todos los Messi”.

Por su parte, la Selección de Argentina publicó un video de cuando Messi era chiquito y ya daba muestras de su “magia” con el balón. “Dicen que algunos nos acostumbramos a lo extraordinario, pero con 39 ‘MESSIGUE’ sorprendiendo. Cinco goles en dos partidos y sigue. ‘MESSIGUE’ pasando lo mismo cuando lo vi por primera vez. ‘MESSIGUE’ enamorando cada enganche, cada toque, pero si hay algo que ‘MESSIGUE’ sigue asombrando es su sencillez, porque lo que le sigue pasando entre goles, en la vida, llevar a los chicos al cole, estar con la familia y ese es un ejemplo a seguir…”.

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) publicó: “El hombre que cambió la historia del futbol mundial: 39 años de Lionel Messi”.

Ronaldinho se unió a las felicitaciones. En Instagram compartió una imagen con su excompañero del Barcelona y con la leyenda: “Feliz cumple @leomessi! Un fuerte abrazo hermano”.

Ronaldinho se unió a las felicitaciones para Messi Foto tomada de Instagram ronaldinho

Por su parte, Antonela Roccuzzo compartió una imagen de Messi de años atrás, con emojis de caritas tristes y un corazón azul.

La tierna foto que compartió Antonela Roccuzzo Foto tomada de Instagram antonelaroccuzzo

Por su parte, la Confederación Sudamericana de Futbol (CONMEBOL) publicó en sus redes: “¡Felicidades a la leyenda que hace felices a millones!”.

El presidente argentino, Javier Milei, le dedicó un saludo en su cuenta de X con un mensaje que decía: “FELIZ CUMPLE L10NEL...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!”, haciendo un juego de palabras con su nombre y el número 10 de su camiseta.

La selección Sub 17 y 20 femenina, se unieron para desearle un Feliz Cumpleaños a su capitán.

“Gracias por tantas alegrías y por representar a Argentina en lo más alto. ¡Feliz cumpleaños, campeón!”, publicó un grupo de trabajadores de una concesionaria de autos de la provincia de Buenos Aires, siguiendo la iniciativa del canal de televisión.

Un grupo de aficionados, ilusionado por los dos triunfos de Argentina en los primeros partidos del Mundial, se acercó al emblemático Obelisco del centro de Buenos Aires para cantarle el feliz cumpleaños a Messi, mientras la línea metropolitana de autobuses número 39 circulaba con un cartel saludándolo.

“Desde las 06:00 de la mañana que estoy. Lo amo a Messi. Es un extraterrestre. Messi, sos único en el mundo. No sos de este planeta. Viniste de otra galaxia”, dijo Rubén Acosta, de 71 años, en el Obelisco.

Con información de Reuters.