Gilberto Mora protagoniza el momento chusco con un niño antes de hacer historia con el Tri

El soberbio estreno de Gilberto Mora como titular de la Selección Mexicana en un Mundial estuvo precedido por un momento chusco que ya es uno de los momentos virales de esta justa deportiva. Durante el protocolo de los himnos nacionales del encuentro en el que México venció 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México, el volante de 17 años protagonizó una escena que desató las risas de sus compañeros debido a su estatura.

Con una estatura de 1.68 metros, el juvenil de la Selección Mexicana quedó ubicado detrás de uno de los niños que acompañan a los jugadores que casi lo tapaba por completo ante las cámaras de transmisión.

Los atacantes Roberto Alvarado y Julián Quiñones notaron de inmediato la situación en la fila. El Piojo Alvarado bromeó discretamente con el futbolista de los Xolos de Tijuana sobre cómo el infante obstruía su visibilidad, lo que provocó las risas de los seleccionados. Ante la cómica situación, se gestionó un rápido intercambio por un niño de menor estatura que acompañaba a Quiñones antes de arrancar la ceremonia oficial.

Más allá del incidente que se volvió tendencia, el desempeño del mediocampista ofensivo rozó la perfección durante los 58 minutos que permaneció sobre el terreno de juego del Coloso de Santa Úrsula.

Gilberto Mora impone récord histórico detrás de Pelé

El canterano se consolidó formalmente como el segundo jugador más joven en toda la historia de las Copas del Mundo en arrancar un partido de eliminación directa, un listado histórico que lidera el astro brasileño Pelé desde el torneo de Suecia 1958.

El estratega Javier Aguirre apostó por el juvenil en su esquema titular para comandar el ataque tricolor.

apostó por el juvenil en su esquema titular para comandar el ataque tricolor. Durante su tiempo en la cancha, el futbolista registró un destacado 100% de efectividad en sus pases y estrelló un remate en el poste al minuto 15.

y estrelló un remate en el poste al El cuerpo médico de la Selección Mexicana reportó que su sustitución cerca de la hora de juego se debió a una molestia en la rodilla por la intensidad de la zaga rival.

Con esta victoria, el representativo nacional amarró su clasificación a la ronda de los octavos de final del certamen, impulsado tanto por su solidez táctica como por la gran comunión que refleja el vestidor.