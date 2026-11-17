El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, lanzó un contundente mensaje sobre la organización del Mundial 2030 y aseguró que la final del torneo "solo puede ser en España y va a ser en España". Además, pidió al Gobierno español acelerar los trabajos de coordinación para garantizar que el país esté preparado para albergar el partido más importante de la Copa del Mundo.

Durante su participación en la cuarta edición del Expansión & Marca Business Sport Forum, celebrado en Madrid, el dirigente habló sobre las posibilidades de España de quedarse con la final del Mundial 2030, competencia que organizará junto con Marruecos y Portugal.

Louzán argumentó que España cuenta con las condiciones necesarias para recibir el encuentro decisivo, particularmente por la infraestructura de sus estadios. En ese sentido, señaló que Portugal habría declinado la posibilidad de albergar la final debido a que no cuenta con un recinto con capacidad para 80 mil espectadores.

"Solo puede ser España y va a ser España", insistió el presidente de la RFEF, quien también aprovechó el foro para enviar un mensaje directo al Gobierno.

En Marruecos manda uno solo, aquí a nivel de Gobierno son varios. Hay que poner proa al viento y ya, de una vez por todas, ponerse manos a la obra. Es momento de actuar", expresó.

España busca definir cuanto antes la sede de la final del Mundial 2030

El dirigente reveló que ya sostuvo conversaciones con la FIFA para avanzar en la definición de la sede de la final, aunque reconoció que la decisión podría retrasarse hasta 2028.

Además, explicó que España trabaja en ampliar su candidatura de ciudades mundialistas. Actualmente contempla nueve sedes, pero pretende incorporar a Vigo y Valencia para alcanzar un total de 11 ciudades, dentro de una propuesta conjunta que contempla seis sedes en Marruecos y tres en Portugal.

Sin embargo, Louzán aclaró que las 20 ciudades propuestas no necesariamente serán las elegidas para recibir partidos de la Copa del Mundo 2030, por lo que todavía habrá ajustes en la distribución definitiva.

En cuanto a la infraestructura, el presidente de la RFEF destacó que actualmente se realizan inversiones cercanas a los 2 mil 500 millones de euros para mejorar los estadios que podrían formar parte del torneo. Estos recursos provienen de ayuntamientos, clubes, comunidades autónomas y diputaciones.