La Selección Mexicana se ilusiona: Quiñones sigue en gran momento goleador al llegar a 34 tantos

Julián Quiñones está como un cuchillo en la zona de definición. El ariete colombiano naturalizado mexicano volvió a ser definitorio con el Al-Qadsiah al marcar el primero de los goles con los que vencieron 2-0 al Al-Hazem de la Saudi Pro League, para llegar a 34 dianas en la temporada y mantenerse como uno de los mejores arietes del mundo a menos de un mes del comienzo del Mundial de futbol en la Ciudad de México.

El rendimiento de Quiñones esta temporada en Arabia Saudita es asombroso luego de marcar su trigésimo tanto del torneo de liga y mantenerse en la segunda posición en la tabla de goleo a un tanto de distancia de Ivan Toney (Al-Ahli) con 31 goles. Los otros cuatro tantos del exdelantero del América llegaron en la King’s Cup.

Quiñones se ha convertido en el jugador más importante del Al-Qadsiah, tanto así que el equipo le renovó su acuerdo hasta 2030, con una subida de salario y de cláusula de rescisión de contrato para ponerle el desafío de llevárselo a punta de billetazos muy complicado a algún equipo de Europa o de la Liga MX, donde se ha mencionado que hay intereses en repatriarlo.

Su rendimiento en el año calendario 2026 es sobresaliente al acumular 19 goles en 18 partidos, cifra que lo ubicaba entre los mejores romperredes al lado de jugadores como el inglés Harry Kane (Bayern Múnich) y el sueco Viktor Gyökeres (Arsenal). Su buen momento lo tiene arriba de Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), quien tiene 26 tantos para ser tercero en la clasificación de los goleadores de Arabia Saudita.

Desde su llegada al Al-Qadisiya, el exjugador de América, Atlas y Tigres ha disputado 67 partidos y participado en 71 goles entre anotaciones (59) y asistencias (12). Su rendimiento contrasta con el de otros delanteros mexicanos en Europa. En la misma temporada, Raúl Jiménez lleva 10 goles en 41 partidos con el Fulham, mientras que Santiago Giménez apenas lleva una diana en 16 partidos.En la prelista, con la cuenta regresiva

Quiñones figura en la prelista de 55 jugadores presentada el 12 de mayo por el técnico Javier Aguirre ante la FIFA, junto a otros naturalizados como Álvaro Fidalgo y Germán Berterame. La lista definitiva deberá enviarse a la FIFA el 1 de junio, cuando el plantel quede reducido a 26 jugadores.

En los amistosos de marzo, Quiñones ingresó al entretiempo ante Portugal y fue titular frente a Bélgica, encuentro en el que salió al minuto 69 y fue reconocido como el Jugador del Partido. Sus números en Arabia hacen cada vez más difícil dejarlo fuera.

El Mundial arranca en 28 días. Quiñones lleva 34 goles y no para.