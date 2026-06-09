Mundial 2026: La selección que viajará 5,000 km y el regalo logístico para México

La complejidad de desarrollar la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en tres países (Estados Unidos, Canadá y México) ha llevado a que se cuestione si existen países con ventajas logísticas mientras que otros se verán afectados por largos viajes que generarán un desgaste que podría causar estragos al momento de disputar sus respectivos partidos.

A las altas temperaturas que se encontrarán en diversas ciudades de los Estados Unidos, así como la altitud en México, el tema físico también podría ser impactado por recorridos de costa a costa.

¿Cuál será el país que más viajará dentro del Mundial 2026?

Mientras que hay equipos que no viajarán ni mil kilómetros durante la fase de grupos, el caso de la selección de Bosnia y Herzegovina es el más extremo dado que tendrá que viajar cinco mil kilómetros para disputar sus tres partidos, iniciando el 12 de junio ante Canadá en Toronto, uno de los tres equipos locales, seguido de un viaje hasta Los Ángeles, California, para encarar a Suiza el 18 de junio y cerrando ante Qatar en Seattle.

¿Cuánto viajará México en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana será uno de los equipos que menos tendrá que viajar en la fase de grupos en el Mundial 2026. Primero, en los dos partidos que encarará en el Estadio Ciudad de México recorrerá menos de 10 kilómetros desde el CAR, en el sur de la Ciudad de México y donde se encuentran concentrados, hasta el inmueble mundialista.

El viaje más largo será ante Corea del Sur en el segundo partido del grupo A hasta el Estadio Guadalajara.

En total, el equipo realizará un recorrido de aproximadamente 920 kilómetros, aunque cabe destacar que no será el equipo que menos viaje del grupo A, ese honor le corresponde a Corea del Sur con alrededor de 630 kilómetros. La situación es diferente para Sudáfrica y Chequia, quienes estarán por encima de los 3,800 kilómetros.

El grupo que menos viaja

Pero en cuanto a distancias existe un grupo privilegiado, el I, donde se encuentran Senegal, Francia, Noruega e Iraq. Ninguna de esas selecciones recorrerá más de mil kilómetros, todas estarán por debajo de ese promedio, con el peor viaje siendo de aquellos que sobrevivan a las semifinales hasta Dallas.