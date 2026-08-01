Atlante jugará a puerta cerrada: aficionados no podrán entrar a sus partidos como local

El inicio del Atlante Femenil en la máxima categoría del futbol mexicano tendrá un obstáculo inesperado para sus seguidores. El club informó que sus próximos partidos como local se disputarán a puerta cerrada, por lo que la afición azulgrana no podrá ingresar al inmueble para apoyar al equipo.

La medida obedece a que el conjunto capitalino utilizará el Centro de Alto Rendimiento de Atlante como sede para sus encuentros en casa, un espacio que actualmente no cuenta con las condiciones necesarias para recibir público.

Centro de Alto Rendimiento de Atlante aún no está listo para aficionados

De acuerdo con la información compartida por la institución, las instalaciones presentan limitaciones de capacidad y operación. Incluso, para los medios de comunicación únicamente fueron habilitados cerca de 30 lugares entre reporteros y fotógrafos, una situación que refleja las restricciones actuales del recinto.

A través de sus redes sociales, Atlante Femenil agradeció el apoyo de sus seguidores y pidió a la afición acompañar al equipo mediante las transmisiones oficiales de la Liga MX Femenil y los canales digitales del club.

Atlante Femenil se suma a casos de partidos sin público

La situación recuerda a lo ocurrido con Cruz Azul Femenil en torneos anteriores, cuando el equipo disputaba sus partidos como local en las instalaciones de La Noria.

Las condiciones del complejo tampoco permitían el acceso de aficionados, por lo que los encuentros se realizaron sin público hasta que el conjunto celeste cambió su sede al Estadio Centenario del Estado de Morelos.

Ahora, Atlante Femenil afrontará sus primeros compromisos como local bajo esta medida, mientras el club trabaja para contar con una sede que pueda recibir a sus aficionados en el futuro.