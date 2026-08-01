Tigres, de mal en peor; Sin Guido, sin victorias y en el lugar 16 de la tabla

Los Gallos Blancos se impusieron 3-2 a Tigres en un partido intenso y de ida y vuelta en La Corregidora. El conjunto local sorprendió desde el inicio y se llevó una victoria de enorme valor ante un rival histórico que atraviesa una profunda crisis.

El duelo arrancó con un Querétaro agresivo y efectivo. Al minuto 11, Alí Ávila abrió el marcador aprovechando un rebote de Nahuel Guzmán tras un centro desde la derecha.

Siete minutos después, Mateo Coronel sentenció el 2-0 en una contragolpe letal: recibió un pase de Santiago Homenchenko, se internó solo y definió con un disparo cruzado ante el arquero adelantado.

Jugadores de Querétaro celebrando el gol ante Tigres MEXSPORT

Tigres reaccionó y, a los 41’, Rodrigo Aguirre descontó de cabeza tras un centro preciso de Juan Brunetta, dejando el 2-1 al descanso. En el segundo tiempo los felinos empujaron y lograron la igualdad al 61’ con un penal cobrado por Brunetta, quien engañó a Guillermo Allison.

Cuando parecía que el empate se quedaría, en el minuto 90+12’ llegó el desenlace: un penal a favor de Querétaro que Santiago Homenchenko transformó con seguridad para sellar el 3-2 final y la victoria de los Gallos.

Tigres sigue en la debacle

La crisis en Tigres no da tregua. Primero fue la sorpresiva renuncia de Guido Pizarro, quien dejó el cargo por discrepancias con la directiva apenas a dos fechas del Apertura 2026, tras un inicio irregular y sin títulos en su etapa como entrenador.

Hoy, bajo el interinato de Hernán Elizondo, los felinos sumaron una nueva derrota, esta vez frente a un Querétaro que se ubica entre los equipos más modestos de la Liga MX.

Con apenas un punto en tres partidos, Tigres se ubica en el lugar 16 de la tabla y enfrenta una situación preocupante.

La falta de resultados, la inestabilidad en el banquillo y la dificultad para imponer su jerarquía ante rivales de menor cartelería confirman que el equipo atraviesa una de sus peores rachas recientes y necesita cambios urgentes si quiere enderezar el rumbo.