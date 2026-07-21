Gavi defiende la intensidad del futbol tras la polémica en la final del Mundial 2026

El internacional español Gavi' se pronunció en contra de posibles sanciones para los jugadores involucrados en el alboroto ocurrido al concluir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Aunque admitió que estos episodios no proyectan "una buena imagen para los niños", el centrocampista argumenta que forman parte de "esa parte del futbol que es un poco más violenta".

"Te digo la verdad: no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte del futbol que es un poco más violenta. Quizás lo más lógico para mí sería expulsarles en el partido y ya está, pero todo es futbol y tiene que ser así siempre", declaró el jugador del Barcelona.

Gavi estuvo directamente involucrado en los incidentes ocurridos al término del encuentro en Nueva Jersey, donde España se impuso a Argentina en la prórroga con un gol de Ferran Torres. La trifulca escaló cuando Nahuel Molina golpeó a Rodri, provocando la intervención de Eric Garcia. Posteriormente, Leandro Paredes sujetó al azulgrana por el cuello, lo que motivó la rápida reacción de Gavi en defensa de su compañero, terminando derribado en la acción. La tensión alcanzó niveles mayores cuando Roberto Ayala, miembro del cuerpo técnico argentino, agredió a Dani Olmo.

Gavi, con el premio de la Copa del Mundo. AFP

En un ambiente mucho más festivo, Gavi y su compañero Fabián Ruiz fueron homenajeados este martes en su localidad natal, Los Palacios y Villafranca (Sevilla), tras la consecución del título mundial. En un acto tradicional, ambos recibieron su peso en tomates.

Durante el evento, Gavi se mostró nostálgico al recordar sus inicios: "Me fui con 10 años a Barcelona y dejé muchas cosas aquí en mi pueblo". El joven futbolista confesó la dificultad de aquella etapa temprana: "Me acuerdo de que yo no quería irme porque estaba bien y estaba tranquilo aquí en mi pueblo. No sabía a dónde iba, pero mis padres sí y me llevaron a Barcelona. Por suerte, ahí me criaron muy bien y me pusieron las cosas claras en la cabeza y hoy sigo así".