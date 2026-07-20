¿Borraron a Trump? Las fotos de la FIFA desatan polémica tras el título de España

Las fotografías oficiales difundidas por la FIFA tras la coronación de España como campeona del Mundial 2026 desataron una nueva polémica. En las imágenes compartidas por el organismo y por la propia selección española no aparece Donald Trump, a pesar de que el presidente de Estados Unidos permaneció sobre el escenario durante la celebración y el levantamiento del trofeo.

La ausencia de Trump en las publicaciones llamó la atención porque millones de personas vieron en la transmisión televisiva cómo el mandatario permaneció junto al plantel español después de entregar la copa, mientras caía el confeti y los futbolistas festejaban el segundo título mundial de La Roja.

Las cuentas oficiales de la FIFA publicaron varias fotografías del momento más importante de la ceremonia, todas enfocadas en los jugadores españoles levantando el trofeo. En ninguna de ellas aparece Trump. Algo similar ocurrió con la publicación realizada por la selección española en Instagram, donde compartió una galería de 20 imágenes de la celebración sin incluir al mandatario estadounidense.

Una ceremonia que volvió a generar debate

La presencia de Trump durante el festejo ya había generado comentarios desde el mismo domingo. En la transmisión internacional se observó cómo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, parecía intentar que el mandatario abandonara el centro del escenario antes del tradicional levantamiento del trofeo, aunque finalmente Trump permaneció junto a los jugadores durante la celebración.

Incluso, durante la transmisión australiana, el comentarista Claudio Fabiano fue captado por el micrófono al afirmar: "Lo van a editar para que no aparezca en la grabación", una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales tras la publicación de las fotografías oficiales.

Además, tanto Trump como Infantino fueron recibidos con abucheos por parte de un sector del público cuando aparecieron en las pantallas del estadio y durante la ceremonia de premiación.

No es la primera vez

La escena recordó lo ocurrido meses atrás en la final del Mundial de Clubes, cuando Trump también permaneció en el escenario mientras Chelsea levantaba el trofeo.

Después de aquella ceremonia, el capitán Reece James aseguró que les habían informado que el presidente únicamente entregaría el trofeo y abandonaría el escenario antes de la celebración, mientras que Cole Palmer reconoció que la situación lo tomó por sorpresa.

Durante todo el Mundial 2026, la relación entre Trump e Infantino fue motivo de constantes cuestionamientos. El presidente de la FIFA fue acusado por algunos sectores de mantener una cercanía excesiva con el mandatario estadounidense, mientras que decisiones del organismo, como la suspensión revocada al delantero Folarin Balogun, alimentaron nuevas teorías y críticas sobre la influencia política alrededor del torneo.