Patricio Salas rescata al América: Gol del canterano liquida a Querétaro en el Clausura 2026

Patricio Salas estuvo en el sitio y momento perfectos para hacer un remate de zurda dentro del área con el que América apaciguó el fuego que crecía a su alrededor luego de vencer a domicilio 2-1 a Gallos de Querétaro y volver a ganar después de un par de derrotas en el torneo Clausura de la Liga MX.

La fortuna que le dio la espalda a Salas en la primera mitad, cuando sacó un remate que dio en la base del poste, le sonrió en el complemento cuando un rebote hizo que el balón volviera a quedarle a merced para mandarlo al fondo de la portería de Guillermo Allison.

La victoria da un poco de calma a los azulcremas, que vuelven a estar en zona de liguilla al ubicarse provisionalmente en la séptima posición con 14 unidades. Esperará resultados para ver si termina la jornada 10 entre los ocho mejores.

Para Querétaro queda poco que esperar de este curso en el que marcha en la penúltima posición con apenas seis unidades luego de sufrir su quinto revés.

América tuvo la capacidad de retomar la ventaja luego de verse igualados en el campo de la Corregidora. Mexsport

Brian Rodríguez puso adelante a los visitantes con un soberbio gol, en el que fue lanzado desde el mediocampo con un certero pase de Alejandro Zendejas, que condujo dejando a un par de rivales en el campo antes de quitarse a Allison y sentenciar abajo cuando corrían 20 minutos.

Pero este América al que se le ve su vulnerabilidad con mucha facilidad, lo empató Alí Ávila con un cabezazo en los primeros minutos del descuento previo al descanso.

Salas, quien recibió la oportunidad de ser titular ante las bajas por lesión del chileno Víctor Dávila y Henry Martin, fue quien puso el ejemplo de pelea al resto de sus compañeros y le llegó la recompensa para ser la figura del partido con su primer tanto del campeonato.

América ahora deja a un lado el torneo doméstico para preparar maletas para hacer un viaje a Estados Unidos para enfrentarse al Philadelphia Union en el duelo de ida de su serie de octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf el martes.